Minecraft to gra, która z pewnością jest fenomenem od dobrych kilku lat. Fani spędzają czas nie tylko na pokonywaniu trudności w grze, ale także na tworzeniu różnych, ogromnych projektów. Jednym z nich jest wielka kosmiczna scena, odtworzona przez użytkownika Reddita.

Gracze w Minecraft dokonali do tej pory bez wątpienia wielkich rzeczy. Przez 9 lat 400 osób pracowało nad najbardziej realistycznym i zarazem największym miastem stworzonym w grze, czyli Greenfield. Wielką popularność gry podkreśla także fakt, że samo Duńskie Ministerstwo Środowiska odtworzyło w Minecraft Danię w skali 1:1. Wiele słyszy się także o budowaniu pomniejszych miast i miasteczek oraz odtwarzaniu różnych realnych obszarów, jednak niektórzy użytkownicy mierzą znacznie wyżej – w projekty rodem z kosmosu.

Imponujący minecraftowy kwazar

Kwazar to obiekt gwiazdopodobny emitujący fale radiowe. Czemu gwiazdopodobny? Bo kiedy astronomowie pierwszy raz zauważyli kwazary na przełomie lat 50. i 60., przypominały im one gwiazdy. Obecnie jednak wiemy, że są to młode galaktyki, które mimo, że znajdują się od nas w ogromnych odległościach, to są doskonale widoczne, z uwagi na swoją niezwykłą jasność.

Ponieważ są daleko, widzimy te obiekty takimi, jakimi były, gdy nasz wszechświat był młody. Najstarszy obecnie kwazar to J0313-1806. Jego odległość została zmierzona jako 13,03 miliarda lat świetlnych, a zatem widzimy ją tak, jakby była zaledwie 670 milionów lat po Wielkim Wybuchu.

Wydawać by się mogło, że tak kosmiczne tematy nie zostaną podjęte przez fanów Minecrafta, jednak nic bardziej mylnego. Użytkownik Reddita o nicku SrMustard jest z pewnością wizjonerem, któremu zamarzyło się stworzenie w Minecraft sceny pożerania gigantycznej gwiazdy przez kwazar. Udostępnił grafiki z projektu, jednak z pewnością lepiej zobaczyć to na własne oczy.

Jak wygląda projekt?

SrMustard twierdzi, iż praca nad całym projektem zajęła mu około 20-30 godzin. Całość wykonał w programie WorldEdit.

Autor zwraca uwagę, że potrzebny jest odpowiedni komputer, aby w pełni docenić jego dzieło. Jako, że obiekt jest olbrzymi, trzeba zastosować jak największy dystans renderowania, aby ujrzeć go w pełnej krasie.

Polecam również używanie jakichkolwiek shaderów, ponieważ będą one wyglądać bardziej realistycznie i pięknie.

Kosmiczną scenę możecie zobaczyć tutaj.

Źródło: reddit, planetminecraft.com