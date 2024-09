Wreszcie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun filmu Minecraft. Czym zamierza nas zaskoczyć filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych gier w historii?

Filmowych i serialowych adaptacji gier nie brakuje. Dość wspomnieć o Fallout czy The Last of Us, nie wspominając już o Wiedźminie od Netflix. Do grona tytułów, które doczekają się adaptacji, dołączył niedawno Minecraft.

Film Minecraft na zwiastunie

Film wyprodukowany przez Warner Bros. Pictures i Legendary Pictures, z Jasonem Momoa i Jackiem Blackiem w rolach głównych, to pierwsza w historii filmowa adaptacja Minecrafta – jednej z najpopularniejszych gier w historii. Reżyserem filmu jest Jared Hess. Pierwszy zwiastun jest już dostępny w sieci.

O czym będzie film Minecraft? W wielkim uproszczeniu – o przetrwaniu i kreatywności. Brzmi nadzwyczaj znajomo. Czwórka bohaterów, prowadzących normalne życie, zostaje wciągnięta przez portal wprost do tajemniczego, sześciennego świata – krainy, którą można modyfikować mocą wyobraźni.

Chcąc powrócić do domu, bohaterowie muszą poznać prawidła rządzące tym światem i skutecznie je opanować. Pomoże im rzemieślnik Steve, czyli Jack Black we własnej osobie. To będzie wielka próba ich charakterów oraz kreatywności.

Kiedy premiera filmu Minecraft?

Dowiedzieliśmy się również, kiedy film Minecraft trafi do kin. Premiera odbędzie się dnia 2 kwietnia 2025 r. Co ciekawe, Minecraft otrzymał nie tylko film. Kolejną adaptacją jest serial Minecraft od Netlixa.

Co sądzicie o zwiastunie filmu Minecraft? Czy taka konwencja ma sens i oddaje ducha gry? Napiszcie w komentarzach, jak odbieracie ten materiał.

Źródło: Warner Bros. Pictures