NASA zapowiada 23. misję kosmiczną, za którą odpowiedzialne jest SpaceX. 28 sierpnia rakieta Falcon 9 wyniesie kapsułę Dragon w podróż ku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co Ziemia przesyła na ISS?

Tym razem kapsuła z logo SpaceX, poleci w kosmos z bezzałogową misją NASA. Celem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, a start planowany jest na 28 sierpnia 2021 roku o godzinie 3:37 z bazy Kennedy’ego na Florydzie. W Polsce będzie to 9:37 i wydarzenie będzie można śledzić online.

Wydaje się, że kolejny lot na działąjącą od dobrych 20 lat ISS, nie może być ciekawy. Jeśli jednak zajrzymy do ładunku, który przygotowuje dla astronautów NASA, dowiemy się, co z człowieka robi pobyt w kosmosie. Czego może spodziewać się załoga stacji?

Co dostarczy kosmiczna ciężarówka SpaceX?

Zatowarowanie kapsuły Dragon, może pobudzić wyobraźnię. Astronauci przebywający na ISS znajdą w przesyłce wino, krewetki, japońskiego robota, materiały budowlane oraz kompaktowego okulistę i CHIPy. Żeby było ciekawiej, ziemscy nadawcy pomyśleli także o roślinach zestresowanych całą tą sytuacją na ISS. Dostanie się im coś na uspokojenie.

Niestety, choć fanty z Ziemi zapowiadają się całkiem przyjemnie, to NASA wcale nie wysyła ich po to, żeby wszystkim było miło. Posłużą one do badań naukowych z zakresu medycyny, botaniki, technologii, budownictwa oraz materiałoznawstwa. To, czego będą dotyczyć, jest wyjątkowe, ale także przerażające.

Dlaczego rośliny na ISS są zestresowane i co wiezie dla nich SpaceX?

Nawet dobrze rokujące gatunki roślin w kosmosie rosną wolno i bardzo opornie. Zjawisko to określane jest stresem grawitacyjnym. Na ziemi podobne reakcje roślin także się zdarzają, ale w mniejszej skali i bywają czasowe. W domu potrafią one samoczynnie odzyskać tempo wzrostu.

Proces ten nie jest dobrze wyjaśniony, ale wiadomo, że przywracanie równowagi wiąże się u roślin z produkowaniem substancji nazywanych poliaminami. Te hodowane na ISS zachowują się jednak tak, jakby tego nie umiały. Naukowcy chcą je do tego zmusić i zbadać temat na poziomie molekularnym. Terapia oraz badania wymagają odpowiedniego sprzętu, który zostanie dostarczony przez Space X.

Jak pomoże na ISS robot dostarczany przez SpaceX?

Robotyczne ramię, zaprojektowane przez GITAI Japan Inc, będzie służyło na ISS do czarnej roboty. Przy jego pomocy załoga będzie mogła bez wychodzenia na zewnątrz wykonywać wiele prac montażowych i serwisowych stacji. Przykręcenie śrubki nie będzie wymagało ubierania skafandrów i zabierało cennych godzin.

Robot GITAI Japan Inc, który trafi na ISS na pokładzie SpaceX

Jeśli robotyczne ramię sprawdzi się w przestrzeni kosmicznej, może bardziej przydać się także na Ziemii. Choć mamy tutaj bardzo fajną atmosferę,to zdarzają się nam ekstremalne warunki na obszarach skażonych, ogarniętych pożogą i elektrownie jądrowe z pracami serwisowymi do wykonania.

Po co SpaceX wiezie w kosmos beton?

Kapsuła SpaceX dostarczy na ISS sporo materiałów budowlanych, ale betoniarka jeszcze na stacji nie wyląduje. Beton, kompozyty z włókna szklanego oraz materiały wzbogacone o substancje chroniące przed promieniowaniem posłużą do testów. Załoga ISS będzie sprawdzać czy ziemskie materiały budowlane mogą się przydać w przestrzeni kosmicznej i czy nie tracą istotych właściwości.

Dlaczego SpaceX transportuje w kosmos krewetki?

Krewetki solankowe zabierają się kosmos w celach czysto edukacyjnych i nikt nie będzie ich jadł. Na ISS chce je umieścić Ośrodek Faradaya, który wykorzystuje tamtejsze szafy EXSPRES. Są one rodzajem przestrzeni laboratoryjnej na wynajem.

Krewety zamieszkają w nich razem z roślinami i koloniami mrówek. Cała ta flora i fauna poddawana będzie tym samym eksperymentom, które mogą na analogicznym materiale wykonać uczniowie w szkołach. Obraz tych, które wylądują w kosmosie, będzie dostępny jako materiał porównawczy dostępny wirtualnie.

Czy astronauci dostaną CHIPy na pokładzie statku SpaceX?

Program edukacyjny jest jednak tylko na doczepkę. Naukowcy z Ośrodka Faradaya chcą przede wszystkim poddać kosmicznym testom chip o nazwie NICE. Wszczepiać go żadnemu astronaucie nikt nie będzie, ale na taką możliwość czeka na Ziemii wiele tysięcy ludzi.

Chip jest elementem zdalnego systemu dostarczania leków i może zastąpić pompy infuzyjne. Jeśli badania wypadną pozytywnie, chip NICE to między innymi perspektywa na ogromną poprawę komfortu funkcjonowania osób leczonych onkologiczne i diabetyków.

Do czego posłuży wino w kosmosie?

Wino to ogromne rozczarowanie. Nie będzie to butelka jakiegoś dobrego rocznika, tylko esencja najgorszego winiarskiego sortu. Astronauci dostaną bioaktywne przeciwutleniacze pozyskiwane z odpadów powstających przy produkcji tego trunku.

Astronauta NASA, Mark Vande Hei, zbiera rośliny rosnące na płytkach Petriego wewnątrz obiektu do badań botanicznych

Naukowcy chcą potwierdzić czy wybrane przez nich substancje mają w przestrzeni kosmicznej pozytywny wpływ na tkankę kostną człowieka. W aspekcie wielomiesięcznego przebywania w przestrzeni pozaziemskiej jest to obecnie duży problem. Osteoporoza to praktycznie chorobą zawodową astronautów, a ziemskie wyniki badań przeciwutleniaczy są zachęcające.

Dlaczego okulista leci towarowym SpaceX?

U astronautów podczas kilkumiesięcznych misji od niedawna diagnozowany jest SANS (Space-Associated Neuro-Ocular Syndrome). Ma on szereg objawów neurologicznych, okulistycznych i naczyniowych. Może być to obrzęk nerwu wzrokowego, wrastanie nerwu w siatkówkę, spłaszczenie kształtu oka, ale także krytyczny wzrost ciśnienia czaszkowego.

Urządzenie diagnostyczne do badań siatkówki oka

Właśnie ze względu na SANS na stację poleci kompaktowy okulista. Urządzenie to jest lekkie i proste w obsłudze. Przy jego pomocy astronauci będą samodzielnie rejestrować obraz siatkówki swoich oczu. W ten sposób naukowcy dostaną wyniki badań z momentu, kiedy do zachorowania może dochodzić.

Czy ładunek dostarczany przez SpaceX różni się od poprzednich transportów na ISS?

10 sierpnia br. do ISS zadokował statek kosmiczny Cygnus. Jeśli porównamy jego ładunek z przewożonym przez statek Dragon, różnica nie jest kolosalna. Można ją jednak dostrzec w ostatnich kilkunastu miesiącach. Zakres badań coraz częściej dotyczy możliwości przedłużenia czasu, jaki człowiek jest w stanie spędzić w przestrzeni kosmicznej. Intensywniej też rozważane są możliwości budowy bardziej zaawansowanej infrastrukty, niż stacja kosmiczna. Może być to tylko kwestia mody, ale i całkiem zaawansowany plan.

Źródło: NASA