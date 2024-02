Cyfrowy dowód osobisty rośnie w siłę, choć większość dorosłych Polaków wciąż zadowala się plastikiem.

W lipcu 2023 roku w aplikacji mObywatel pojawił się długo oczekiwany moduł mDowód, który stanowi wirtualny odpowiednik dowodu osobistego. We wrześniu został on prawnie zrównany z fizycznym pierwowzorem, dzięki czemu można go wykorzystać do potwierdzenia tożsamości w urzędzie, placówce medycznej czy nawet banku.

Jaką popularnością cieszy się nowa funkcja?

mDowód w aplikacji mObywatel. Liczba użytkowników ujawniona

Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się na X (dawny Twitter), że moduł mDowód został już aktywowany ponad 6 milionów razy. Wynik ten został osiągnięty 7 miesięcy po premierze mObywatela 2.0.

Dużo to czy mało? Według najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 ludność Polski obejmowała nieco ponad 30,8 mln pełnoletnich osób. Wynika więc z tego, że po cyfrowy dowód osobisty sięgnął jak dotąd mniej więcej co piąty dorosły Polak.

To oczywiście niemało, ale liczby nie kłamią - ok. 80 proc. uprawnionych do korzystania z mDowodu osób wciąż zadowala się fizycznym dokumentem.