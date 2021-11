Nie musisz już nosić wszystkich „dyskietek” w portfelu. Aplikacja mObywatel pozwala ci przechowywać wszystkie dokumenty w telefonie i wygodnie okazywać je, gdy wystąpi taka potrzeba.

Aplikacja mObywatel, czyli wszystkie dokumenty w telefonie

Aplikację mObywatel można by nazwać cyfrowym portfelem na dokumenty. Dzięki niej najważniejsze dokumenty i informacje możesz przechowywać na smartfonie i z telefonu też korzystać do okazywania tych danych w najróżniejszych codziennych sytuacjach (podczas wizyty w urzędzie, wyborów, kontroli policji, zakupów w aptece, odbierania paczki na poczcie czy kontroli biletów w pociągu).

Wszystko zaczęło się w maju 2017 roku, kiedy to uruchomiony został pilotaż programu mDokumenty. W ramach tego projektu sprawy urzędowe (do pewnego stopnia) można załatwiać bez dowodu osobistego w tradycyjnej formie. Wówczas całość bazowała na SMS-ach z kodami weryfikacyjnymi, ale od tego czasu program ewoluował i dziś dostępny jest mObywatel. To całkowicie bezpłatna aplikacja na smartfony, która pozwala przechowywać swoje dokumenty oraz w szybki i wygodny sposób je okazywać.

Czego potrzebujesz i jak aktywować aplikację mObywatel?

Do korzystania z aplikacji mObywatel musisz mieć: polskie obywatelstwo, ważny dowód osobisty oraz Profil Zaufany (sprawdź, jak go założyć). Gdy spełniasz te wymagania, pobierz aplikację, uruchom ją i wybierz opcję „Dodaj swój pierwszy dokument”, a następnie potwierdź swoją tożsamość.

W podobny sposób dodasz wszystkie swoje dokumenty. A skoro już przy nich jesteśmy…

Jakie dokumenty można mieć w telefonie? dowód osobisty,

legitymację szkolną / legitymację studencką,

prawo jazdy (oraz dane z dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i polisy OC),

Kartę Dużej Rodziny,

Bilety kolejowe (i Małopolską Kartę Aglomeracyjną),

Unijny Certyfikat COVID,

recepty (w postaci kodów QR).

W lipcu 2021 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pochwaliła się, że z aplikacji mObywatel korzystają już przeszło 4 miliony osób i liczba ta dynamicznie wzrasta (tylko w ciągu ostatniego roku przybyło ponad 2,5 miliona). Jest tak między innymi dlatego, że zwiększa się jej funkcjonalność – ma coś do zaoferowania zarówno seniorom, młodzieży, jak i całym rodzinom.

Tak duża kolekcja obsługiwanych dokumentów sprawia, że…

Krótko i na temat – dzięki aplikacji mObywatel możesz: pobierać i okazywać swoje dane,

korzystać z legitymacji szkolnej lub studenckiej,

potwierdzać nabyte uprawnienia kierowcy,

sprawdzać swoje punkty karne,

okazywać dane swojego samochodu,

realizować zniżki dla dużych rodzin,

okazywać zakupione bilety transportowe,

potwierdzać szczepienia przeciwko COVID-19,

realizować recepty bez podawania PESEL-u.

Czy mObywatel jest bezpieczny?

Dane w aplikacji mObywatel pochodzą z rejestrów państwowych. Po przesłaniu ich do telefonu są szyfrowane i podpisywane certyfikatem. To – w połączeniu z hasłem ustawionym przy aktywacji aplikacji – sprawia, że (oczywiście do pewnego stopnia) możesz czuć się bezpiecznie, korzystając z niej. Swoją drogą – korzystasz?

