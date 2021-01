W sklepie RTV Euro AGD przygotowano Mocno Internetowe Okazje Cenowe. Rozejrzyj się dobrze, a na pewno znajdziesz coś, co potrzebujesz lub chcesz mieć. Teraz możesz.

Tylko do dzisiaj (11 stycznia) w RTV Euro AGD możesz znaleźć Mocno Internetowe Okazje Cenowe, czyli bardzo atrakcyjne rabaty na popularne urządzenia właściwie z każdej kategorii. Oprócz obniżonych cen możesz liczyć także na raty 0% (RRSO 0%). Rozejrzeliśmy się trochę i co nieco wyłowiliśmy…

Mocno Internetowe Okazje Cenowe – oto najlepsze spośród nich

Wśród tych przecenionych produktów znaleźliśmy na przykład mini-zestaw inteligentnego oświetlenia, na który składają się dwie lampy Philips Hue z gwintem E27 i mostek do sterowania. Te 9-watowe „żarówki” cechują się regulowaną jasnością (do 806 lumenów) i mogą świecić zarówno białym, jak i kolorowym światłem – możesz wybrać barwę za pomocą smartfona albo też włączyć synchronizację z filmami, muzyką lub grami. Promocyjna cena z kodem RMIOC08011101C wynosi 249 zł (taniej o 110 zł).

Jest też do zgarnięcia gamingowy monitor Acer Nitro VG240YP z 24-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości Full HD, czasie reakcji 1 ms i odświeżaniu aż do 144 Hz. To specyfikacja, do której trudno jest mieć jakiekolwiek zastrzeżenia i zapewniające w pełni komfortową zabawę przy ulubionych produkcjach. Urządzenie można zamontować na charakterystycznej stopce albo też powiesić na ścianie. Promocyjna cena z kodem RMIOC08011101C wynosi 799 zł (taniej o 100 zł).

W niższej cenie dostępny jest także smartwatch Garmin Fenix 5 Plus, kierowany głównie do aktywnych użytkowników, ale mający sporo do zaoferowania właściwie każdemu. Mierzy puls i spalone kalorie, wyświetla mapy GPS i pomiary aktywności, oferuje powiadomienia z telefonu i płatności zbliżeniowe, a do tego wszystkiego jest wytrzymały i świetnie się prezentuje na nadgarstku – zarówno faceta, jak i kobiety. Promocyjna cena wynosi 1599 zł (taniej o 200 zł).

A może rozglądasz się za nowym telewizorem? W takiej sytuacji może zainteresować cię jedna z najbardziej opłacalnych spośród ubiegłorocznych propozycji producenta z Korei: 65-calowy Samsung UE65TU8002K. Wiernie odwzorowane kolory, wysoka ostrość obrazu, niezły kontrast oraz szeroka funkcjonalność zapewniana przez komplet tunerów TV, spory wybór złączy i system Smart TV to jego cechy charakterystyczne. Promocyjna cena wynosi 2679 zł (taniej o 520 zł).

Warto też zwrócić uwagę na tę ofertę. Oczyszczacz powietrza Philips Dual Scan AC3858/50 ze skutecznym systemem błyskawicznego wykrywania i zwalczania zanieczyszczeń (takich jak wirusy, alergeny czy smog) jest dostępny w zdecydowanie niższej cenie. Promocyjna cena z kodem RMIOC08011101C wynosi 2399 zł (taniej o 200 zł). To jeden z najlepszych sprzętów tego rodzaju, więc za te pieniądze zdecydowanie powinno się rozważyć postawienie właśnie na niego.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.