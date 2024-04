Moja Elektrownia Wiatrowa. Ile kosztuje przydomowy wiatrak?

Program Moja Elektrownia Wiatrowa budzi wśród ekspertów kontrowersje. Pojawiły się już głosy, że tego rodzaju inwestycje po prostu nie są opłacalne, nawet z dofinansowaniem. Ile trzeba zapłacić za przydomową turbinę wiatrową?

Energetyka prosumencka w Polsce to w głównej mierze fotowoltaika. Liczba mikroinstalacji w Polsce to już ok. 1,4 mln, a ich łączna moc do ponad 10 MW, co zdaniem fundacji Instrat przekłada się na 16 proc. mocy zainstalowanej w Polsce. Liczba prosumenckich elektrowni wiatrowych jest znacznie mniejsza.

Tego rodzaju jednostek wytwórczych mamy w kraju 57, a ich łączna moc to 0,32 MW. Program Moja Elektrownia Wiatrowa ma zachęcać do inwestycji w tego rodzaju urządzenia. Rząd proponuje bowiem pokrycie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, z zastrzeżeniem limitu na poziomie 30 tys. zł na elektrownię wiatrową i 17 tys. zł na magazyn energii.

Ile kosztuje przydomowa elektrownia wiatrowa?

Problemy pojawiają się, gdy zestawi się koszty przydomowych elektrowni wiatrowych z kosztami mikroinstalacji fotowoltaicznych. Okazuje się bowiem, że te drugie mogą być znacznie tańsze. Instrat, powołując się na dane Duńskiej Agencji Energii, podaje, że wyrównany koszt energii dla małych wiatraków wynosi 1364 zł/MWh, gdzie w przypadku fotowoltaiki wartość ta wynosi 344 zł/MWh dla instalacji dachowej i 232 zł/MWh dla instalacji gruntowej. Według Duńczyków przydomowa turbina o mocy 10 kW może kosztować nawet 240 tys. zł, czyli 24 tys. zł za 1 kW.

Innego zdania jest przytaczana przez redakcję serwisu globenergia.pl spółka Wind New Energy Systems, która zajmuje się sprzedażom i montażem mikroinstalacji wiatrowych. Według nich bez uwzględnienia dotacji koszt budowy mikroinstalacji wiatrowej waha się w zakresie 6,6-13,4 tys. zł/kW (kwoty netto). W podanej redakcji wycenie przyjęto, że średnia cena elektrowni przydomowej wraz ze słupem to:

40 tys. zł – turbina o mocy 3 kW,

60 tys. zł – turbina o mocy 5 kW,

80 tys. zł – turbina o mocy 10 kW,

100 tys. zł – turbina o mocy 15 kW.

Jeszcze inne wyliczenia przytacza Tauron. Operator, podając orientacyjne kwoty, które nie uwzględniają magazynów energii, poinformował, że elektrownia wiatrowa o mocy 3 kW ma kosztować ok. 40 tys. zł, elektrownia o mocy 5 kW ok. 70 tys. zł, a elektrownia o mocy 10 kW – od ok. 100 tys. zł. Kwoty są więc zróżnicowane, ale w każdym wariancie są wysokie. Jak twierdzą eksperci Instrat, możliwe, że inwestycja w przydomową turbinę wiatrową nigdy się nie zwróci. Ich zdaniem lepiej byłoby przeznaczyć te środki na działania ograniczające emisję w obszarze ciężkiego transportu czy też poprawy miksu energetycznego na obszarach wiejskich. Oprócz tego można by pochylić się nad luką finansową w programie Czyste Powietrze.