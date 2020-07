Nadciąga Monster Truck Championship, a więc gra poświęcona zawodom z udziałem tych niesamowitych pojazdów. Ma to być najbardziej realistyczna i najbardziej rozbudowana produkcja tego rodzaju.

W grze Monster Truck Championship polskie studio Teyon zaprosi nas do świata tych imponujących maszyn, wraz ze wszystkimi atrakcjami, jakie mają do zaoferowania. Zanim przejdziemy do wymieniania tego, co konkretnie to oznacza, spójrzmy na oficjalny zwiastun z fragmentami rozgrywki…

Zobacz gameplay trailer Monster Truck Championship:

Monster Truck Championship to jedna z tych gier, które zdecydowanie nie są dla każdego, ale dla tych, których interesuje, może okazać się wyśmienita. Pozwoli nam spróbować swoich sił za kierownicami 16 modeli tych niepowtarzalnych pojazdów w 25 lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Bawić będziemy mogli się w kilku różnych trybach: od pełnej kariery, przez pojedyncze wyścigi i zawody destrukcyjne oraz próby czasowe i freestyle, po rozgrywki wieloosobowe dla maksymalnie 8 graczy.

Kiedy zagramy w Monster Truck Championship?

Na koniec zostawiliśmy najważniejszą informację, która niestety przekreśla plany wszystkich, którzy liczyli, że pograją w wakacje. Premiera gry Monster Truck Championship odbędzie się w październiku 2020 roku. Dobra wiadomość jest taka, że tytuł ten zmierza na wszystkie cztery najważniejsze platformy, a więc komputery oraz konsole Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch. Jeśli interesuje cię ta pierwsza wersja, to póki nie nadeszła jesień, upewnij się, że twój pecet nie ma gorszych podzespołów niż procesor Intel Core i5-4200, grafika GeForce GTX 660 i 8 GB RAM-u.

Źródło: Nacon

