Gra F1 2020 została już oceniona w kilkudziesięciu recenzjach. I wiecie co? Wygląda na to, że ekipa Codemasters wykonała w przypadku tej produkcji kawał naprawdę dobrej roboty.

Pierwszy wyścig tegorocznego sezonu Formuły 1 już za nami i trzeba przyznać, że sporo się działo. Ma się więc ochotę na więcej i ci, którzy kupili F1 2020 w wyjątkowej edycji Schumachera, mogą już od dzisiaj próbować swoich sił za wirtualnymi kierownicami bolidów z aktualnej stawki. Czy warto? Pierwsze recenzje nie pozostawiają co do tego żadnych złudzeń.

Recenzja F1 2020? Nie może być inna, jak tylko pozytywna

Ekipa Codemasters z roku na rok robi postępy i recenzenci zgodnie przyznają, że F1 2020 to kolejny krok do przodu. System jazdy jest zarówno wymagający, jak i satysfakcjonujący, do oprawy wizualnej i dźwiękowej nie można mieć większych zastrzeżeń, a rozbudowany tryb kariery i powracający split screen dają dużo frajdy. Można się dobrze bawić, niezależnie od tego jak dobrym jest się w wirtualnym ściganiu.

Poza trybem My Team, w którym tworzymy własny zespół i rozgrywamy karierę pod jego banderą, nie ma tutaj jakichś rewolucyjnych zmian. Ale może wcale nie były one potrzebne. I bez nich gra zbiera bardzo pozytywne recenzje – trudno znaleźć taką, której autor przyznał dziełu studia Codemasters mniej niż 8 punktów w 10-stopniowej skali – zdecydowanie łatwiej odszukać takie, w których F1 2020 zgarnęło pełną pulę.

Pierwsze recenzje F1 2020 – takie oceny otrzymała gra studia Codemasters:

Attack of the Fanboy – 8,0/10

COGconnected – 9,0/10

Daily Star – 10/10

DarkStation – 9,0/10

Digital Chumps – 9,0/10

DualShockers – 9,0/10

GameSpew – 10/10

GamingTrend – 9,5/10

God is a Geek – 9,0/10

Hardcore Gamer – 8,0/10

IGN – 9,0/10

Metro GameCentral – 9,0/10

Noisy Pixel – 8,5/10

PC Invasion – 9,0/10

Power Unlimited – 8,8/10

Push Square – 8,0/10

Scren Rant – 9,0/10

Shacknews – 9,0/10

The Digital Fix – 9,0/10

The Games Machines – 8,6/10

TheGamer – 8,0/10

TheSixthAxis – 8,0/10

TheXboxHub – 10/10

Trusted Reviews – 9,0/10

Twinfinite – 8,0/10

Vandal – 8,8/10

Wccftech – 9,0/10

Xbox Achievements – 9,1/10

Xbox Tavern – 9,5/10

Oficjalna premiera gry F1 2020 odbędzie się w najbliższy piątek, 10 lipca. Przypomnijmy, że platformy docelowe to pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Codemasters, Metacritic, informacja własna

Czytaj dalej o F1 2020: