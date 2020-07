Wiedzieliśmy już wcześniej, że DiRT 5 ma zachwycać różnorodnością lokalizacji, dynamiczną pogodą, rozbudowanym trybem kariery i oprawą wizualną. Teraz do listy dopisujemy mnogość pojazdów. Właśnie poznaliśmy kompletną listę ich klas.

Nie znamy jeszcze pełnej listy samochodów, jakimi pościgamy się w DiRT 5, ale wiemy za to, jakie klasy będą one reprezentować. Twórcy postawili na dużą różnorodność, żebyśmy się nie nudzili i zawsze mogli wybrać maszynę dostosowaną do naszego stylu jazdy. Nie zabraknie ani małych terenówek, ani współczesnych i klasycznych rajdówek, ani wreszcie ciężarówek. Zerknijcie zresztą na poniższą listę, aby się o tym przekonać.

Oto 12 klas pojazdów dostępnych w DiRT 5:

Classic Rally (legendarne samochody rajdowe, takie jak Fiat 131 Abarth Rally i Porsche 924 GTS Rallye)

(legendarne samochody rajdowe, takie jak Fiat 131 Abarth Rally i Porsche 924 GTS Rallye) 80s Rally i 90s Rally (rajdówki z lat 80. i 90., takie jak Ford RS200 i Mitsubishi Lancer Evo VI)

i (rajdówki z lat 80. i 90., takie jak Ford RS200 i Mitsubishi Lancer Evo VI) Rally Cross (szybko przyspieszające i dobrze skręcające rajdówki, takie jak Peugeot 208 WRX i Citroen C3 R5)

Rally GT (luksusowe samochody torowe z terenowym wyposażeniem, takie jak Porsche 911 R-GT)

(luksusowe samochody torowe z terenowym wyposażeniem, takie jak Porsche 911 R-GT) Pre Runners (drogowe SUV-y z terenowym wyposażeniem, takie jak Astron Martin DBX)

(drogowe SUV-y z terenowym wyposażeniem, takie jak Astron Martin DBX) Cross Raid (szybkie i wytrzymałe terenówki, takie jak Volkswagen Race Touareg 3 i Laffite G-Tec X-Road)

(szybkie i wytrzymałe terenówki, takie jak Volkswagen Race Touareg 3 i Laffite G-Tec X-Road) Sprint (małe autka z ogromnymi spoilerami i silnikami o mocy sięgającej 900 koni mechanicznych)

Super Lites (superlekkie auta na każdy teren, takie jak Ariel Nomad Tactical i Exomotive Exocer Off-Road)

(superlekkie auta na każdy teren, takie jak Ariel Nomad Tactical i Exomotive Exocer Off-Road) Formula Off Road (pojazdy gotowe do szybkiej jazdy na każdej powierzchni, takie jak WS Auto Racing Mudclaw)

(pojazdy gotowe do szybkiej jazdy na każdej powierzchni, takie jak WS Auto Racing Mudclaw) Rock Bouncer (szybkie i lekkie pojazdy z dużymi kołami, przeznaczone do jazdy terenowej)

(szybkie i lekkie pojazdy z dużymi kołami, przeznaczone do jazdy terenowej) Unlimited (potężne ciężarówki, które nie boją się wyzwań, takie jak Jimco Unlimited Truck)

Kiedy zagramy w DiRT 5? Premiera w październiku

Jeżeli, tak jak my, nie możecie już doczekać się, aż będziecie mogli się pościgać, to przypominamy, że w DiRT 5 zagramy już 9 października 2020 roku – na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Już teraz wiemy także, że ekipa Codemasters przygotuje również wersje przeznaczone na urządzenia nowej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series X.

Źródło: Codemasters, Koch Media, informacja własna

Czytaj dalej o DiRT 5: