MonumentApp to najnowsze dzieło przygotowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aplikacja przyda się na krótszych lub dłuższych urlopach, bowiem pozwoli znaleźć warte odwiedzenia miejsca.

Najlepsze aplikacje na wakacje to nie tylko oprogramowanie do rezerwacji noclegu, nawigacji lub wyszukiwania najlepszych miejsc na obiad. Do listy aplikacji na wyjazd chce dołączyć przygotowana przez polski rząd MonumentApp. Oprogramowanie działa zarówno na smartfonach z Androidem, ale też iOS. Razem z nią startuje portal spotkaniazzabytkami.pl oraz magazyn “Spotkania z Zabytkami”.

MonumentApp do planowania podróży

“Aplikacja, portal i kwartalnik będą wspólnie stanowić źródło inspiracji dla turystów i pasjonatów zabytków i historii, aby umożliwić im poznanie Polski w dostępny sposób. To funkcjonalne kompendium wiedzy podane w innowacyjny sposób. Każdy turysta łatwo znajdzie atrakcje turystyczne dotyczące zabytków i zaplanuje zwiedzanie.” – twierdzi wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Źródło: Google Play

MonumentApp w minimalistycznym wydaniu pozwala poznać najciekawsze zabytki do zwiedzenia w konkretnym regionie, do którego możesz planować podróż. Oprócz samych lokalizacji w oprogramowaniu znajdzie się też szereg ciekawostek o interesujących obiektach.

To jednak nie wszystko – za pośrednictwem MonumentApp sprawdzisz istotne kwestie, które ułatwią ci organizację wypadu. Nie brakuje zatem informacji o potencjalnym czasie zwiedzania, ale też cen biletów wstępu. Obecnie można w niej znaleźć kilka proponowanych tras zwiedzania, co z pewnością przyda się osobom szukającym ciekawych miejsc, ale niezbyt lubiącym planowanie rozbudowanej trasy podróży.

Rządowa aplikacja będzie też pełnić funkcję społecznościową. Oznacza to, że producent pozwala dzielić się opiniami w postaci komentarzy dotyczących konkretnych obiektów, ale też udostępniać własne trasy zwiedzania. Ministerstwo pozwoli wybierać nawet spośród tras inspirowanych serialami i bohaterami literackimi.