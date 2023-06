Android Automotive vs Android Auto - czym się różnią?

Systemy Android Auto i Android Automotive - systemy stworzone dla kierowców przez Google. Służą do połączenia smartfona z autem. Czym się różnią, który jest lepszy? Spróbujemy tu na to odpowiedzieć.

Zastanawiasz się, jakie oprogramowanie stworzone przez Google jest najlepsze dla kierowców? Poza wieloma innymi aplikacjami, jak darmowa nawigacja od Googla, bardzo przydatna okazuje się możliwość połączenia swojego smartfona z samochodowym systemem multimedialnym. Służą do tego systemy Android Auto i Android Automotive. Dziś postaramy się sprawdzić, czym różnią się obie aplikacje. Czy można wybrać lepszą spośród tych dwóch opcji?

Android Auto, Android Automotive - podobieństwa i różnice

Zarówno Android Auto, jak i Android Automotive to oprogramowanie stworzone przez Google. Gigant z Mountain View ma dwie różne opcje dedykowane dla kierowców. Obie wymagają posiadania odpowiedniego pojazdu, z obsługą systemu.

O ile Android Auto jest po prostu sposobem na podłączenie smartfona do samochodu, Android Automotive to o wiele bardziej zaawansowany system. Jest pełnoprawnym systemem inforozrywki i obsługuje każdą funkcję samochodu. W przeciwieństwie do Android Auto, nie musimy też posiadać smartfona do wyświetlania z niego treści.

Android Auto

Android Auto możemy porównać do Apple CarPlay - to nakładka na system multimedialny w samochodzie. W przeszłości mogliśmy po prostu wyświetlić Android Auto na ekranie swojego smartfona. Duże kafelki, większe czcionki i funkcjonalności dopasowane do potrzeb kierowców okazały się niezłym rozwiązaniem. Z biegiem lat taką możliwość zastąpił tryb Driving Mode w Asystencie Google. Aby Android Auto działało poprawnie, musimy mieć smartfon z Androidem oraz samochód z taką funkcją. Dziś jest to element wyposażenia samochodu dostępny w większości marek. Niektóre z nich wymagają jednak doposażenia samochodu w funkcję Android Auto. Powinniśmy mieć to na uwadze podczas wyboru samochodu. Dotyczy to w szczególności aut używanych - nawet kilkuletnie pojazdy mogą bowiem nie oferować możliwości podłączenia smartfona do systemu infotainment. Wtedy wyświetlanie treści z telefonu (np. nawigacji, playera muzyki i możliwości dzwonienia) na ekranie pojazdu nie będzie tak proste.

Android Auto jest więc funkcjonalnością, która pozwala połączyć smartfon pracujący na Androidzie z systemem samochodu. Coraz częściej opcja ta trafia także do motocykli, czy pojazdów ciężarowych. Android Auto może być też dostępne w odtwarzaczach będących akcesoriami do samochodów. Wtedy wymiana radia nawet w starszym samochodzie może udostępnić opcję Android Auto.

Jak połączyć smartfon z Android Auto?

Istnieją dwie możliwości podłączenia smartfona do Android Auto. Możemy zrobić to bezprzewodowo lub podłączając telefon kablem USB. Obie opcje mają sporą listę zalet oraz pewne wady. Nieco mniej wygodna możliwość połączenia przewodowego daje nam od razu opcję ładowania baterii w smartfonie.

Po skonfigurowaniu Android Auto w pojeździe i smartfonie (sparowaniu ich), urządzenia połączą się automatycznie. Wystarczy podłączyć kabel USB lub użyć łączności Bluetooth.

Android Auto to idealne rozwiązanie dla wielu użytkowników

Dlaczego Android Auto jest tak dobrym rozwiązaniem dla wielu osób? Powód jest prosty - bardzo dużo osób po prostu posiada smartfon z systemem Android. Lista obsługiwanych pojazdów też jest długa i znajdują się na niej samochody większości popularnych marek. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by posiadając zgodny telefon komórkowy i samochód wyświetlać interfejs smartfona na ekranie auta.

Musimy jednak pamiętać, że Android Auto nie zastąpi w 100% systemu inforozrywki pojazdu. Oprogramowanie Google nie pozwoli na sterowanie klimatyzacją, regulacją foteli, czy dostępem do informacji z komputera pokładowego.

Alternatywą dla Android Auto nie jest Android Automotive, a raczej Apple CarPlay. Rozwiązanie Apple działa podobnie do Android Auto, jednak przewidziane jest dla iPhone. Wiele nowych samochodów posiada więc po prostu zarówno Android Auto, jak i Apple CarPlay.

Co warto wiedzieć o Android Automotive?

O ile Android Auto pozwala na wyświetlanie na ekranie samochodu treści z telefonu, Android Automotive jest o wiele bardziej zaawansowanym programem. Jest nowszym rozwiązaniem, które możemy nazwać pełnoprawnym systemem inforozrywki dla samochodów. Możemy porównać Android Automotive do systemu iDrive znanego z BMW lub do MBUX (w nowych pojazdach Mercedesa).

Jak zainstalować Android Automotive? Nie ma takiej możliwości. Podobnie, jak w przypadku pierwszego z opisywanych narzędzi, Android Automotive musi być elementem wyposażenia samochodu. To dość nowy rodzaj oprogramowania Google - znajdziemy go tylko w najnowszych modelach samochodów.

Do zalet Android Automotive możemy zaliczyć świetną integrację z Usługami Google. Mowa nie tylko o bezproblemowym połączeniu ze sprzętem działającym na Androidzie. Bez problemu użyjemy też w swoim samochodzie Map Google, czy Asystenta Google. Szczególnie nawigacja jest godna uwagi - dzięki jej popularności od razu dostajemy w niej przydatne informacje o korkach, wypadkach na trasie, czy natężeniu ruchu. Android Automotive ma też dostęp do Google Play, choć nie jest to taki sam katalog aplikacji, jak dla smartfonów. I tak znajdziemy tam jednak wiele przydatnych programów.

W jakich samochodach jest Android Automotive?

Niektórzy producenci samochodów posiadają własne systemy infotainment (jak wspomniane już BMW i Mercedes). Pierwszą marką, która zdecydowała się użyć Android Automotive jest Volvo. To samo możemy powiedzieć o submarce szwedzkiego producenta - Polestar. Dziś Android Automotive jest więc oprogramowaniem w tych markach, choć sytuacja może się wkrótce zmienić. O możliwość wykorzystania zaawansowanego systemu Google podobno pytają już Ford, Stellantis (właściciel Fiata, Opla, Peugeota, czy Citroena), General Motors i Honra.

Pamiętasz, jak jeszcze dziesięć lat temu wielu producentów smartfonów posiadało własne systemy operacyjne? Dziś na rynku rządzi Android (no, może z wyjątkiem iOS w sprzęcie Apple). Takiego stanu rzeczy możemy również spodziewać się w motoryzacji. Nikogo nie powinny dziwić liczne marki samochodów korzystających z dopracowanego systemu Android Automotive już za kilka-kilkanaście lat. Google, jako jeden z potentatów w świecie IT, ma w końcu ogromne możliwości.

Android Automotive w samochodzie elektrycznym

Dodatkowe możliwości systemu Android Automotive pojawią się, jeśli system znajdzie się w samochodzie elektrycznym. Wtedy na ekranie zostaną wyświetlone informacje dotyczące poziomu baterii, sposobu przepływu prądu, czy wskazówki na temat ekonomicznej jazdy. W Android Auto możemy jedynie pokazać mapę stacji ładowania, co oczywiście będzie też możliwe w Android Automotive.

Jak połączyć smartfon z samochodem w Android Automotive

System Android Automotive jest niezależnym oprogramowaniem. Wystarczy więc uruchomić samochód, by móc z niego skorzystać. Możliwe jest oczywiście również parowanie systemu ze smartfonem. W tym celu możemy użyć kabla USB lub transmisji bezprzewodowej.

Jakie aplikacje są obsługiwane w Android Automotive?

Lista aplikacji obsługiwanych przez Android Automotive jest podobna do tej z Android Auto. Znajdują się na niej oczywiście wyłącznie programy, które nie stanowią zagrożenia podczas kierowania samochodem - zapomnijmy więc o grach i filmach VOD.

Google zapewnia, że aplikacje dostępne na Android Auto można dość prosto zaadaptować także w Android Automotive. Spodziewamy się więc, że lista obsługiwanego oprogramowania będzie rosła.

Co wybrać? Android Automotive vs Android Auto

Rozwiązania Google dla kierowców są z biegiem lat coraz popularniejsze. Android Auto jest rozwijane od 2015 roku. W 2021 roku liczba osób korzystających z tego systemu przekroczyłą 100 milionów. Trudno nie docenić możliwości, jakie daje Android Auto. Dla większości kierowców jest bardzo funkcjonalnym i prostym sposobem na podłączenie swojego telefonu (przewodowo lub bez kabli) do systemu rozrywki w samochodzie. Android Automotive jest jednak o wiele bardziej zaawansowanym oprogramowaniem. Wymaga jednak posiadania niemal nowego samochodu, a dziś występuje tylko w markach Volvo i Polestar (zadebiutowało w 2018 roku w Polestar 2). Wiele wskazuje na to, że Android Automotive w niedalekiej przyszłości pojawi się także w kolejnych markach.

Czy Android Automotive będzie standardem w niedalekiej przyszłości?

Usługi Android Auto oraz Apple CarPlay możemy mieć dziś w niemal każdym nowym samochodzie. Android Automotive jest kolejnym krokiem w zakresie samochodowych usług Google. Dziś jest dostępne tylko u jednego producenta (Volvo i w submarce - Polestar). Ciężko mówić więc o tym, by zaraz oprogramowanie stało się standardem. Wiele może sie jednak zmienić w ciągu kilku najbliższych lat. Jeśli kilka dużych koncernów zdecyduje się na skorzystanie z możliwości, jakie daje Android Automotive, także klienci poznają jego zalety. Przy odpowiednim rozwoju, może to być lepsze rozwiązanie od autorskich systemów producentów aut.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują więc, że Automotive ma szansę zostać “Androidem dla samochodów”.

Co Android Auto i Android Automotive oferują kierowcy?

Android Auto pozwala na wyświetlenie treści ze smartfona na ekranie samochodu. Mamy więc dostęp do telefonu, wiadomości, nawigacji, czy muzyki. Możliwe jest też wyświetlanie w Android Auto zewnętrznych aplikacji, choć tylko niektórych. Taką możliwość mamy dla aplikacji do streamowania muzyki i podcastów (np. Spotify, Tidal), zewnętrznych nawigacji (Yanosik, itp.), czy aplikacji związanych z parkowaniem. Jeśli myślisz o oglądaniu seriali z Netflixa na ekranie samochodu - nie będzie to możliwe. Powód jest prosty - chodzi o względy bezpieczeństwa.

Android Automotive pozwala na pełną integrację ze wszystkimi funkcjami pojazdu. Co więcej, nie musimy używać swojego smartfona, by korzystać z jego możliwości. Android Automotive jest w końcu samodzielnym systemem inforozrywki, używającym ekranu w samochodzie do wyświetlania interfejsu i sterowania. Nie oznacza to oczywiście, że nie ma możliwości wysyłania treści między smartfonem a pojazdem. Jak najbardziej, właściciele Volvo i Polestar (a w przyszłości pewnie także innych marek) mają taką opcję. Poza tym Android Automotive służy między innymi do:

dostępu do komputera pokładowego samochodu

pokazywania informacji o zbliżającym się serwisie, usterce, spalonej żarówce, itp.

ustawienia trybów pracy zawieszenia, silnika, skrzyni biegów

odtwarzania muzyki

wyświetlania nawigacji

sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem

regulacją elektrycznych foteli, włączaniem masażu

połączenia ze smartfonem (rozmowy, odbieranie wiadomości, itp.)

wyświetlania obsługiwanych aplikacji

obsługi innych opcji

Dostęp do konkretnych funkcji zależy oczywiście od wyposażenia danego pojazdu.

Dlaczego warto podłączyć smartfon do samochodu przez taki system?

Mamy kilka możliwości podłączenia swojego smartfona do samochodowego systemu inforozrywki. W zależności od wybranej metody, możemy dzięki temu skorzystać z zestawu głośnomówiącego, odtwarzać muzykę, czy mieć dostęp do większej liczby opcji. Korzystanie z Android Auto jest jednym z najwygodniejszych sposobów i daje najwięcej dostępnych funkcjonalności, które są przydatne dla kierowcy. Android Automotive jest jeszcze lepszym rozwiązaniem, choć jego dostępność póki co jest niska.

Alternatywne sposoby połączenia smartfona z systemem infotainment samochodu

Jeśli Twój samochód lub smartfon nie posiadają dedykowanych funkcji (Android Auto, Apple CarPlay, Android Automotive), masz kilka innych możliwości na połączenie ich. Wszystko zależy jednak od posiadanego rodzaju pojazdu i dostępnego w nim wyposażenia.

Podłączenie przez Bluetooth

Poza dedykowanym systemem do podłączenia smartfona, najwygodniejsza jest transmisja przez Bluetooth. Jeżeli Twój samochód lub posiadany w nim odtwarzacz mają taką opcję, możesz bezprzewodowo wysyłać dźwięk. Dzięki Bluetooth możemy wygodnie puścić muzykę, a także wykonywać połączenia w bezpieczny sposób. Nie mamy natomiast szans na wyświetlenie na ekranie pojazdu danych z nawigacji smartfona, czy instalacji dodatkowych aplikacji.

Pomocnym rozwiązaniem będzie montaż smartfona w uchwycie samochodowym. Wtedy jego ekran posłuży za interfejs do sterowania, a system audio w samochodzie odtworzy dźwięk.

Kabel minijack jako sposób na puszczenie muzyki

W starszych pojazdach nie mamy możliwości podłączenia się przez Bluetooth. Być może samochód ma jednak gniazdo minijack. Można wtedy podłączyć smartfon zwykłym kablem. To nieco mniej wygodne, niż połączenie Bluetooth. Metoda pozwoli jednak na słuchanie ulubionej muzyki, także z aplikacji streamingowych.

Część nowszych telefonów komórkowych nie posiada już natomiast gniazda słuchawkowego. Wtedy rozwiązaniem będzie zakup przejściówki z USB-C do minijack. Koszt nie jest wysoki.

Transmitery FM

Ostatni sposób przeznaczony jest dla samochodowych radioodbiorników, które nie mają Bluetooth i wejścia słuchawkowego. Wystarczy kupić transmiter FM i umieścić go w gnieździe zapalniczki, skąd pobierze energię. Transmiter posiada łączność Bluetooth (czasem jest też podłączany kablem 3.5 milimetra - minijack). Tak połączymy go ze swoim telefonem - źródłem dźwięku. Następnie musimy włączyć w samochodzie radio FM i znaleźć fale, na jakich transmiter “puści” naszą muzykę. Nie jest to niestety rozwiązanie idealne, szczególnie jakość dźwięku nie jest najlepsza.

Jak podłączyć smartfon do starszego samochodu? Wymiana radia lub dodatkowy moduł Bluetooth



Czy w starszych samochodach o Android Auto możemy jedynie pomarzyć?

Jeśli nie planujesz wymiany pojazdu na nowszy, nie musisz tracić możliwości, jakie daje Android Auto. W tym celu należy jednak wymienić radioodbiornik. Najlepiej wybrać model z dużym ekranem dotykowym - taki odtwarzacz multimedialny zamontujemy w wielu, nawet starszych pojazdach. Niektóre, nawet niedrogie odtwarzacze mogą oferować opcje takie, jak kamera cofania, czy możliwość przeglądania Internetu.

Inna opcja to doposażenie samochodu w moduł Bluetooth. Może być podłączony do wyjścia AUX lub na zmieniarkę CD w radiu samochodowym. Oba sposoby są znacznym usprawnieniem możliwości multimedialnych samochodu.