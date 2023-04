Epic Games Store znów nie poskąpił darmowych gier. Nie dość, że są dwie to jeszcze należy mówić o bardzo ciekawych tytułach.

MORDHAU i Second Extinction za darmo na Epic Games Store

Przez ostatnie siedem dni na Epic Games Store można było odbierać Dying Light: Enhanced Edition, bardzo udaną grę polskiego Techlandu. Również tym razem łowcy promocji nie powinni narzekać. Epic Games Store udostępnia bowiem MORDHAU i Second Extinction.

Obydwie produkcje są dostępne za darmo przez tydzień. Zainteresowani mogą przypisywać je do swoich bibliotek od dziś do 20 kwietnia do godziny 17:00 naszego czasu.

MORDHAU. Co to za gra?

MORDHAU to gra przygotowana przez studio Triternion, która trafiła na rynek (tylko na PC) w 2019 r. Została przyjęta bardzo ciepło, średnia ocen dobiła do ok. 80 proc. zarówno wśród branżowych dziennikarzy jak i graczy. Poskutkowało to zachęceniem twórców do przygotowania wersji na konsole Xbox i PlayStation, które powinny pojawić się za kilka miesięcy.

Chcąc przybliżyć mechanikę rozgrywki wypada określić MORDHAU mianem sieciowej gry akcji. Wedle własnych preferencji można postawić na widok z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby. Niezależnie od wyboru należy spodziewać się średniowiecznych klimatów, właśnie w tym okresie osadzona została akcja MORDHAU.

A jeśli średniowiecze to nie mogło zabraknąć rycerzy. To właśnie na ich rywalizacji koncentruje się cała zabawa. Gra była (i nadal jest) chwalona za dobry, rozbudowany system walk zapewniający wiele możliwości i taktyk, a także sporo przedmiotów do wyboru, wiele opcji personalizacji postaci i różne tryby rozgrywki.

Second Extinction. Co to za gra?

Second Extinction to nieco nowsza propozycja, która cały czas znajduje się w tzw. wczesnym dostępie i jest dopracowywana. Możliwa jest zabawa w pojedynkę, ale twórcy nie ukrywają, że tworzą Second Extinction z myślą o rozgrywce w kooperacji.

Względem MORDHAU należy mówić tu o zupełnie innych klimatach. Fabułę osadzono w przyszłości, a zadaniem graczy jest odzyskanie Ziemi, która została opanowana przez zmutowane dinozaury. Walka z wielkimi gadami jest bardzo dynamiczna, często pojawiają się większe hordy bestii, z którymi trzeba uporać się przy pomocy różnorodnej broni palnej.

Źródło: epicgame