Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że gry powstają nie z miłości do graczy, ale dla pieniędzy. A skoro tak, to Capcom może z coraz większym uśmiechem opowiadać o Resident Evil VII.

Największy hit największej serii survival horror

Capcom nie robi tajemnicy z tego, jakie wyniki sprzedaży osiągają jego gry. Najnowsza aktualizacja danych przyniosła istotne przetasowania. Resident Evil VII wysunął się na drugie miejsce najlepiej sprzedających się gier tego producenta i wydawcy. Na zakup zdecydowało się już 7.9 mln graczy. Udało się wyprzedzić dzięki temu Resident Evil V (7.7 mln egzemplarzy) oraz Resident Evil VI (7.6 mln egzemplarzy).

Należy uznać to za spory sukces, początkowo twórcy nie byli do końca zadowoleni ze sprzedaży Resident Evil VII. W kolejnych miesiącach sytuacja ulegała jednak poprawie, co zresztą widać teraz najlepiej. Jeśli nie dołożyliście swojej cegiełki, a chcecie dowiedzieć się jak długa jest lista atutów Resident Evil VII, możecie sprawdzić to w naszej recenzji.

Najlepszy strzał Capcom to jednak Monster Hunter: World

Lista 10 najlepiej sprzedających się gier z portfolio Capcom obejmuje w ogólnym rozrachunku aż 5 pozycji z serii Resident Evil. Mimo tego zdecydowanie największym hitem (przynajmniej sprzedażowym) okazuje się Monster Hunter: World z wynikiem aż 16,1 mln sprzedanych egzemplarzy. Tym bardziej, że na wspomnianej liście znajduje się również dodatek Monster Hunter World: Iceborne, po którego sięgnęło 5.8 mln graczy.

Sympatyzujecie z serią Resident Evil? Którą odsłonę uznajcie za najlepszą nie pod względem sprzedaży, ale oferowanej przyjemności z rozgrywki?

