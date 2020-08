Ghost of Tsushima: Legends pozwoli doświadczyć tego majstersztyku w zupełnie nowy sposób. Zamiast podróżować samotnie, będziemy mieli przy sobie znajomych.

Oceniliśmy ją na 4,7 w naszej 5-stopniowej skali i nie byliśmy odosobnieni w pochwałach. Gra Ghost of Tsushima to prawdziwa perełka i wyśmienity sposób, by zamknąć generację. Okazuje się jednak, że ekipa Sucker Punch wcale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Przygotowuje bowiem rozszerzenie zatytułowane Legends, które do solowego trybu z „podstawki” dołoży kooperację dla maksymalnie 4 graczy.

Zobacz zwiastun Ghost of Tsushima: Legends – kooperacyjnego rozszerzenia do gry:

W Ghost of Tsushima: Legends wyruszymy w przygodę, w której weźmie udział od dwóch do czterech graczy. Każdy z nich będzie mógł wybrać klasę swojej postaci z czterech dostępnych – to samuraj, łowca, ronin oraz asasyn. Oczywiście w każdym przypadku należy spodziewać się nieco innej charakterystyki i nieco innych umiejętności.

Właściwie będzie to seria wyzwań, które nie będą powiązane z historią Jina. Odwiedzimy kilka nowych miejscówek i stoczymy walki z wymagającymi przeciwnikami, a całość będzie mocno zainspirowana japońską mitologią i historią. Misje te będą podzielone na dwie kategorie: fabularne oraz survivalowe.

Premiera Ghost of Tsushima: Legends już jesienią

Na koniec – najlepsze. Rozszerzenie Ghost of Tsushima: Legends będzie dostępne zupełnie za darmo dla posiadaczy „podstawki”. I takie niespodzianki lubimy! O tym, jak dobry będzie efekt, przekonamy się natomiast już jesienią tego roku.

Źródło: PlayStation Blog

Czytaj dalej o grach akcji: