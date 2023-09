Marshall Motif II A.N.C. to następca dobrze przyjętego modelu dokanałowych słuchawek. Urządzenie zadebiutuje w Polsce w ciągu kilku tygodni.

Producent wyposażył zestaw w sześciomilimetrowe dynamiczne przetworniki. Nawet mocne zwiększenie głośności nie powinno w tym przypadku doprowadzić do zniekształceń dźwięku. Użytkownik nowych bezprzewodowych słuchawek od Marshalla usłyszy głębokie basy i czyste tony średnie.

Sprzęt obsługuje kodeki SBC, MPEG-2 AAC i LC3. Co więcej, producent umożliwił personalizację dźwięku za pomocą specjalistycznej aplikacji Marshall Bluetooth App. Warto również wspomnieć o obsłudze dotykowej oraz wbudowanych mikrofonach do rozmów telefonicznych.

Trzy litery A.N.C. w nazwie modelu nie są przypadkowe. Oznaczają one technologię aktywnej redukcji szumów (Active Noise Cancellation), która pozwala na tłumienie niepożądanych dźwięków z otoczenia do poziomu 30 dB. Dzięki temu, ruch uliczny, rozmowy czy szum wentylatorów nie będą zakłócać słuchania muzyki. Co więcej, możemy dostosować poziom redukcji szumów do naszych preferencji i warunków otoczenia, wybierając spośród trzech dostępnych trybów.

Wygląd Marshall Motif II A.N.C.

Słuchawki są czarne z kontrastującą białą literą M. Również etui ma czarny kolor i zostało pokryte chropowatą teksturą z efektem skóropodobnym. Na etui umieszczono lampkę LED.

Warto również zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny. Zestaw zwykonano w 70 proc. z plastiku pochodzącego z recyklingu, włączając zużytą elektronikę, butelki PET i osłony świateł samochodowych.

Cena

W pakiecie znajdziemy gumki-zatyczki w rozmiarach S, M i L. Sugerowana cena detaliczna najnowszych słuchawek z logo Marshalla to 899 zł.

źródło: materiały prasowe