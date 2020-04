Dziś premiera MotoGP 20 na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli wierzyć recenzjom – to najlepsza gra motocyklowa od lat.

Bez żadnych opóźnień, dziś odbyła się premiera MotoGP 20 – oficjalnej gry tytułowej serii wyścigowej. Twórcy postali się o pokaźny zestaw poprawek i nowinek, dzięki którym tegoroczna odsłona może się podobać i (sądząc po recenzjach) jak najbardziej się podoba.

Zobacz najnowszy zwiastun MotoGP 20 z okazji premiery gry:

Oprócz kompletnego i w pełni licencjonowanego sezonu 2020 w Moto GP 20 dostępny jest również tryb historyczny, w którym pościgamy się z legendami tego sportu, zasiadając za wirtualnym kierownicami legendarnych jednośladów. Nie zabraknie też rozbudowanego trybu kariery, w którym równie istotne co to, co robimy na torze, będą decyzję podejmowanie w garażu.

Realistyczna oprawa audiowizualna, dopracowany system fizyki, aerodynamiczne uszkodzenia, zwiększone znaczenie zarządzania paliwem i oponami, ulepszona sztuczna inteligencja, szerokie opcje personalizacji motocykla i kombinezonu, tryb kariery menedżerskiej oraz kilka różnych formatów rozgrywki wieloosobowej to kolejne cechy tegorocznej odsłony.

Każda recenzja MotoGP 20 jest pozytywna – przeważają „ósemki”

Recenzenci zachwalają praktycznie każdy aspekt tej produkcji. Chwalą twórców za dokonane zmiany, dzięki którym jazda jest jeszcze przyjemniejsza, a przy tym bardziej wymagająca. Nie jest to oczywiście gra doskonała, ale żaden fan motocyklowych wyścigów nie powinien być nią zawiedziony.

Oto niektóre spośród pierwszych ocen:

Attack of the Fanboy – 8,0/10

DarkStation – 8,0/10

EveryEye – 8,6/10

GameSpew – 8,0/10

God is a Geek – 9,0/10

Hobby Consolas – 7,8/10

Meristation – 8,0/10

The Games Machine – 8,5/10

TheSixthAxis – 7,0/10

Vandal – 7,7/10

I co o tym myślicie? Zamierzacie dać szansę grze MotoGP 20?

Źródło: Metacritic, Milestone

