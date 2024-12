Tę funkcję AI chciałbym zobaczyć w każdym smartfonie. Motorola przeciera szlaki

Moto AI wchodzi na pełnej. Motorola stara się nie tylko dogonić konkurencję, ale i wręcz ją przegonić.

W recenzjach Motoroli Edge 50 Pro czy razr 50 Ultra wytknąłem tym smartfonom braki w zakresie sztucznej inteligencji. W materiałach promocyjnych firma używała co prawda określenia “Moto AI”, ale dotychczas kryło się za nim niewiele.

Kilka miesięcy później Motorola zapowiedziała jednak nowe funkcje Moto AI, które wybrani użytkownicy mogą już sprawdzić w ramach testów beta. Jest na co czekać.

Moto AI - zapowiedź nowych funkcji sztucznej inteligencji

Pierwsza z zapowiedzianych funkcji to Catch me up, która odpowiada za podsumowywanie powiadomień. Gdy użytkownik odłoży telefon i sięgnie po niego po dłuższym czasie, ujrzy podsumowanie tego, co się w tym czasie wydarzyło.

Pay attention to odpowiednik funkcji AI, którą znamy ze smartfonów wielu innych marek. Odpowiada ona za generowanie podsumowań notatek głosowych.

Remember this to specjalny asystent, któremu można polecić zapamiętywanie różnych rzeczy związanych z obrazami. Funkcja potrafi analizować zdjęcia i zrzuty ekranu, a następnie odpowiadać na związane z nimi pytania.

Nowe funkcje Moto AI dostępne są w ramach testów beta na smartfonach Motorola Edge 50 Ultra oraz razr 50 Ultra. Na razie obsługują języki angielski, hiszpański oraz portugalski.

Mam nadzieję, że podsumowywanie powiadomień będzie w 2025 roku standardem

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do podsumowywania powiadomień to pomysł, który jako pierwszy zrealizował Apple. Co prawda użytkownicy iPhone’ów mają póki co zastrzeżenia do jego wykonania, ale sama idea bardzo mi się podoba. Jest szansa, że - z uwagi na mnogość zaawansowanych LLM-ów - na smartfonach z Androidem będzie to działać lepiej.

Priority Notifications w iOS 18

To w mojej ocenie jeden z najciekawszych pomysłów na wykorzystanie AI. O ile wygodniej byłoby zobaczyć zwięzłe “mama dzwoniła dwa razy, Marian pyta w SMS-ie o imprezę urodzinową, a dostawca prądu przysłał rachunek” zamiast tony powiadomień.

Co z prywatnością? Motorola nie zdradza technicznych szczegółów związanych z działaniem tej funkcji, ale podejrzewam, że firma sięgnęła po model językowy Gemini Nano, bo Edge 50 Ultra oraz razr 50 Ultra to jedyne telefony tej marki, które go obsługują. A Gemini Nano to technologia działająca na urządzeniu, bez konieczności połączenia z chmurą, co niweluje ryzyko wycieku danych.

Mam więc nadzieję, że na Apple’u oraz Motoroli się nie skończy i w 2025 roku podsumowywanie powiadomień będzie rynkowym standardem.