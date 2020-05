Osoby szukające smartfona z rysikiem są niemalże skazane na modele Galaxy Note. Konkurencyjne tego typu propozycje pojawiają się bardzo rzadko. Jeden z wyjątków to zapowiedziana właśnie Motorola Moto G Pro.

Motorola Moto G Pro to biznesowy smartfon z rysikiem

Wydaje się, że jeśli producent ma gdziekolwiek odnieść jakikolwiek sukces to właśnie w rodzinie Moto G. Cieszy się ona bowiem dużą popularnością, na początku roku ogłoszono, że sprzedaż przekroczyła 100 milionów sztuk smartfonów. Lądują tutaj propozycje z niższej lub z pogranicza niższej i średniej półki. Motorola Moto G Pro dołączy do tego drugiego grona, sam producent przedstawia ją krótko, jako biznesowy smartfon z rysikiem.

Zapowiedzi nie są tutaj zaskakujące, wedle nich rysik ma pozwalać wygodnie edytować zdjęcia, robić notatki, szkicować, kopiować i wklejać tekst czy zaznaczać szczegóły na zrzutach ekranu. Został zintegrowany z korpusem (całość pokrywa powłoka hydrofobowa) i oprogramowaniem telefonu. Po wyjęciu rysika można będzie od razu zacząć pisać w aplikacji Moto Note, nawet bez ręcznego odblokowywania smartfona.

Poza oprogramowaniem dedykowanym wspomnianemu gadżetowi oraz tradycyjnego u tego producenta dodatku Funkcje Moto, nie należy nastawiać się na inne elementy. Motorola Moto G Pro została bowiem wyposażona w czysty system Android 10, wchodzi w skład programu Android One.

Wydajność zapowiada się na dość obiecującą, obudowa skrywa bowiem ośmiordzeniowym procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 4 GB pamięci RAM. Producent dość mocno akcentuje również aparat fotograficzny. Pokusił się o trzy obiektywy - główny, makro oraz szerokokątny o polu widzenia 117°.



Wedle producenta, Motorola Moto G Pro zapewnia takiej jakości zdjęcia.

Specyfikacja Motorola Moto G Pro

Android 10, Android One

6,4-calowy ekran IPS, Full HD+ (1080 x 2300 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor procesor Qualcomm Snapdragon 665

4 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix (f/1.7, 1.6μm) + 2 Mpix (f/2.2) + 16 Mpix (f/2.2, 2.0μm, 117°)

kamera przednia 16 Mpix (f/2.0, 1μm)

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, dual SIM

głośniki stereo

bateria 4000mAh, ładowanie 10W

wymiary 158.55 x 75.8 x 9.2 mm

Dostępność i cena Motorola Moto G Pro

Motorola Moto G Pro będzie dostępna w Europie od czerwca. O smartfonie informuje polski oddział producenta, co daje duże szanse na to, że będzie można kupić go również u nas.

Za ile? Motorola Moto G Stylus, czyli amerykański odpowiednik tego modelu kosztuje 299 dolarów. Wygląda na to, że w Europie będzie nieco drożej. Niemiecki Amazon sugeruje cenę 329 euro. To i tak znacznie mniej nie tylko od topowych przedstawicieli serii Galaxy Note, ale również od Galaxy Note 10 Lite wycenionego na 599 euro. Przy porównaniach trzeba oczywiście brać pod uwagę parametry i możliwości obydwu modeli, o tym na co dokładnie stać Moto G Pro powiedzą jednak dopiero testy.

Źródło: Motorola

Warto zobaczyć również: