motorola edge+ najpotężniejszy smartfon w historii firmy ujrzał światło dzienne. Nie tylko 108 megapikseli w głównym aparacie na tylnej ściance, ale i superwydajny chipset Snapdragon 865 z 12 GB RAMu budzą zachwyt i respekt. Jest też mniej wydajna motorola edge.

Motorola kiedyś przyznawała się, że nie zależy jej za bardzo na wchodzeniu na rynek superwydajnych smartfonów, bo dobrze jej się wiedzie w segmencie średnim i niższym. Serie Moto G i Moto One zdobywały kolejnych fanów, więc wydawało się, że nie ma potrzeby by ten stan rzeczy zmieniać.

Jednak i Motorola dostrzegła, że na flagowcach biznesu się może nie zrobi, ale to one pokazują faktyczny potencjał marki. I tak na rynek trafiła Motorola Razr, która wydajna super nie jest, ale jest smartfonem składanym, atrakcyjnym wzorniczo, a te zaliczane są dziś do awangardy innowacji mobilnych.

Na tym nie koniec, Motorola postanowiła dać nam również coś bardziej normalnego, czyli zwykły smartfon, który konkurencji nie będzie się bał. Wiadomym było też, że jeśli do smartfona trafi najwydajniejszy chipset, to będzie to produkt bardzo drogi. Dlatego Motorola pomyślała, by zaproponować tez lżejsza cenowo wersję, której jednak nie przystoi nazywać Lite, bo i tak jest wydajna. I oto mamy flagowe smartfony motorola edge+ i motorola edge.

Dopisek edge zapisał się już w naszej pamięci przy okazji marki Samsung, tym razem jednak to coś kompletnie innego.

motorola edge+ czyli Motorola, która nie będzie klękać przed flagowcami innych marek

motorola edge+ to najlepszy smartfon pod względem wydajności jaki uczyniła dotychczas ta marka. Zadbano tu o efektowność wizualną, za sprawą mocno zakrzywionego po obu stronach wyświetlacza, atrakcyjnie wyglądających obiektywów aparatów na tylnej ściance, ale też dzięki 6,7 calowemu wyświetlaczowi Super AMOLED o proporcjach 21:9, który ma rozdzielczość 1080 x 2340 pikseli i odświeżanie 90 Hz.

Wewnątrz edge+ znalazło się 12 GB pamięci RAM DDR5 marki Micron, a wykorzystuje ją chipset Snapdragon 865. To chyba wystarczająca rekomendacja jeśli chodzi o szybkość działania. Nie zabrakło również obsługi Wi-Fi 6 i przyszłościowego 5G (wspierane są pasma poniżej 6 GHz i pasma milimetrowe).

Idąc dalej, a raczej dookoła smartfona, napotkamy głośniki stereo, które mają być najdonośniejsze w historii smartfonów. Poczekamy, posłuchamy, na razie Motorola chwali się, że w tworzenie podsystemu audio zaangażowała się firma Waves, nagrodzona Technical GRAMMY.

Nie byłoby dobrze, gdyby ciekawy wygląd i duża wydajność nie szły w parze z możliwościami fotograficznymi. Nie jest to co prawda maksimum tego co można osiągnąć dziś w fotosmartfonie, ale też niewiele brakuje. I tak edge+ dostał główny aparat 108 Mpix (sensor o rozmiarze 1/1,33 cala), który już chyba rozsławiło Xiaomi czy Samsung, który dzięki funkcji QuadPixel wykona zdjęcia o podstawowej rozdzielczości 27 Mpix. Motorola nie oszukuje, mamiąc nas wideo 8K, ale mówi wprost - dostaniemy wideo 6K, z którego można wyciąć zdjęcia o rozdzielczości 20 Mpix.

Do tego mamy jeszcze dwa aparaty na tylnej ściance. Ultraszerokokątny z 16 Mpix sensorem i wsparciem zdjęć z bliska oraz 8 Mpix aparat z 3x teleobiektywem optycznym. Ciekawe jak z ich obsługą poradzi sobie oprogramowanie, które w motoroli edge+ przeszło solidne zmiany.

Dostajemy teraz nową nakładkę My UX dla systemu Android 10, która wspiera dzięki funkcji Edge Touch interakcję z zakrzywionymi krawędziami. Te będą też wyświetlać sygnały informacyjne, podobnie jak to miało miejsce wcześniej we flagowcach innych marek, które też miały zakrzywiony mocno ekran.



Kolory motorola edge+

Patrząc cię na motorolę edge+ czuję inspirację produktami innych marek, ale inspirację zdrową, która doprowadziła do powstania być może najfajniejszej motoroli jak dotąd. Pomijam tu Razr bo to inna klasa smartfonów.

motorola edge, czyli motorola edge+ w wersji lite

motorola edge+ będzie z pewnością poza zasięgiem większości miłośników marki jak i konsumentów, którzy myślą o przesiadce na Motorolę. Dlatego jest druga propozycja z nowej serii - motorola edge. Tym razem producent nie traktuje najwydajniejszego chipsetu jako kluczowego elementu, za to stara się zachować wysoką klasę innych podzespołów.

Dostajemy tu Snapdragon 765G czyli coś bardzo dobrego, ale już ze znacznie mniejsza ilością RAMu. Będzie to 6 GB (dobrze) lub 4 GB (już nie tak dobrze). Wciąż mamy za to ten sam ekran z 90Hz odświeżaniem i nową nakładkę systemową, a także głośniki stereo. I jak podkreśla Motorola, wsparcie standardu komunikacji 5G (tym razem dla częstości poniżej 6 GHz).

Słabszy jest też podystem foto, ale przecież 64 Mpix sensory dopiero torują sobie drogę do smartfonów. Takie znalazły się w Samsung Galaxy S20 i S20+, ale tam w modułach tele (które zresztą działają w oryginalny sposób). W edge jest to rozdzielczość głównego aparatu. Aparat o ultraszerokim polu widzenia jest taki sam jak w edge+ i to mnie cieszy. Natomiast teleobiektyw będzie tylko z 2x zoomem o rozdzielczości 8 Mpix. Taka sama co w edge+ jest też kamerka przednia - 25 Mpix, które kryje się w okrągłym wycięciu po lewej stronie górnej części wyświetlacza.

motorola edge+ i edge to nie będą tanie smartfony

Całkiem niedawno Xiaomi pokazało nam, że czasy bardzo tanich świetnie wyposażonych topowych smartfonów tej marki mijają. I chyba jest to zrozumiałe, skoro i Motorola nie była w stanie uniknąć wejścia w wysoki segment cenowy z modelem edge+. Będzie on kosztował 1199 euro czyli po przeliczeniu około 5500 złotych. Swoje zapewne robi 12 GB pamięć RAM, bo 256 GB pamięci wbudowanej to nic szczególnego. Na szczęście rozszerzymy je za pomocą dowolnego nośnika zgodnego z microSD/SDHC/SDXC.

Tańszą propozycją jest motorola edge. Nie tak tanią jak sugerowałby zastosowany chipset, ale taką wycenioną w stylu Oppo. Tutaj znamy już dokładnie cenę - 2999 złotych za motorola edge. To tyle samo co Huawei P40 czy ubiegłoroczny P30 Pro. To również pułap cenowy, w którym dostaniemy najdroższe flagowce z ubiegłego roku czy sprzed dwóch lat.

motorola edge+ i edge trafią do sprzedaży w maju tego roku.

Ceny z perspektywy specyfikacji

Cena motorola edge+ jest w zasadzie spodziewana, choć zawsze powiemy, że mogło być taniej, dużo taniej. Natomiast motorola edge wydaje mi się smartfonem, którego atrakcyjność będziemy oceniać przez pryzmat przydatności poszczególnych podzespołów. Jeśli stawiacie na 90 Hz ekran, to jest dobrze. Jeśli wsparcie dla 5G (pasma poniżej 6 GHz) jest wymogiem to też. Jeśli jednak chcecie mieć coś więcej niż 2x zoom optyczny i główny sensor 64 Mpix, to tak nie będzie. Podobnie Snapdragon 765G nie jest flagowym chipsetem, choć i tak świetnym, a jego wydajność spokojnie wystarczy do bardzo komfortowej pracy.

Trochę martwi brak wsparcia dla supersuperszybkiego ładowania, bo nie do końca uznam za nie technologię 18W TurboPower. Ale nie jest źle, poza tym pojemność akumulatorów powinna wszystkich zadowolić.

Pierwsze przykładowe zdjęcia z motorola edge+

Wiadomo, że udostępniane przez producenta zdjecia to nie to samo co zdjęcia wykonane przez nas w trakcie testów, ale wciąż jest to pewien wyznacznik atrakcyjności smartfona. Poniżej kilka przykładów.







Przykładowe zdjęcia ze smartfona motorola edge+

