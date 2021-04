Jak na swoją cenę Motorola Moto G20 zdaje się mieć kilka atutów. Jednocześnie nie sposób nie postawić przy niej przynajmniej jednego dużego znaku zapytania.

Motorola Moto G20 z procesorem Unisoc T700

W ostatnim czasie Motorola zauważalnie zwiększyła tempo wydawania nowych smartfonów, a model Moto G20 to kolejny dowód, który to potwierdza. W tym przypadku mowa o propozycji stającej do rywalizacji ze smartfonami do 700 złotych. Z pewnością będzie się na ich tle wyróżniać, ale czy pozytywnie?

Uwagę zwraca przede wszystkim procesor. Nie zastosowano tu układu z rodziny Qualcomm Snapdragon lub MediaTek czy jakiekolwiek innego, który nie brzmi anonimowo. Bo wykorzystany Unisoc T700 dla większości użytkowników takowy właśnie jest. Składa się z 8 rdzeni w konfiguracji 2x Cortex A75 + 6x Cortex A55, co w teorii nie przeraża, ale trudno bez testów przesądzać, że i w praktyce będzie zadowalająco. Pomagać powinien Android 11, zgodnie z polityką prowadzoną przez tego producenta pozbawiony dodatkowych nakładek.

Co jeszcze? 4 GB RAM to jak na ten przedział cenowy akceptowalne rozwiązanie. Ekran o rozdzielczości HD+ fenomenalnych efektów wizualnych nie zapewni, ale na plus trzeba zapisać producentowi, iż zadbał o podwyższoną częstotliwość odświeżania 90 Hz.

Promując Moto G20 producent dużą uwagę skupia na możliwościach fotograficznych, co w tym budżecie wydaje się dość ryzykowne. Zwłaszcza, że mowa o robieniu ostrych zdjęć także przy słabym oświetleniu. Tego bez trzymania smartfona w dłoni nie da się zweryfikować, sama obecność trybu Night Vision nie jest żadną miarą. Suche dane mówią o zestawie czterech obiektywów, z których główny cechuje się rozdzielczością 48 Mpix i wykorzystuje technologię Quad Pixel. Poza nim zastosowano obiektywy ultraszerokokątny i makro oraz czujnik głębi do rozmywania tła podczas wykonywania portretów. Filmy można będzie zarejestrować maksymalnie w Full HD przy 30 fps.

Dobrze zapowiada się bateria o pojemności 5000 mAh, kiepsko ładowanie o mocy zaledwie 10W. Z pewnością warto zaakcentować też obecność modułu NFC oraz delikatnie wzmacnianą obudowę, bo zabezpieczoną przez zachlapaniami zgodnie z normą IP52.

Motorola Moto G20 - specyfikacja

Android 11

6.5-calowy ekran Max Vision, HD+ (1600 x 720 pikseli), 90 Hz

ośmiordzeniowy procesor Unisoc T700, G52 850 MHz

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix (f/1.7) + 8 Mpix (f/2.2, 118°) + 2 Mpix (f/2.4) + 2 Mpix (f/2.4)

kamera przednia 13 Mpix (f/2.2)

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC

bateria 5000 mAh, ładowanie 10W

czytnik linii papilarnych, odblokowanie za pomocą rozpoznawania twarzy, dual SIM (hybrydowy), odporność na zachlapania (IP52)

wymiary 165.22 x 75.73x 9.14 mm

Ile kosztuje Motorola Moto G20?

To, że nie może być to drogi smartfon już wiecie. Ile konkretnie trzeba będzie za niego zapłacić? 699 złotych, przynajmniej początkowo. To jak szybko cena spadnie będzie zależeć od zainteresowania klientów.

Ci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne - Flamingo Pink oraz Breeze Blue. Póki co mówi się o dość ograniczonej dostępności poprzez oficjalna stronę producenta oraz u jednego z operatorów - T-Mobile.

Źródło: Motorola

