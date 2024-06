Motorola Moto G85 upodabnia się do flagowych smartfonów pod względem wzornictwa oraz… braków w wyposażeniu. Cena jednak nie odstrasza.

Oprócz nowych składanych smartfonów z linii razr 50 Motorola pokazała także znacznie przystępniejszą opcję.

Motorola Moto G85 - cena i dostępność w Polsce

Smartfon Motorola Moto G85 trafi do Polski w konfiguracji 12/256 GB. Wyceniono ją na 1499 zł.

Póki co producent nie zdradził dokładnej daty rynkowej premiery, ale oczekuje się, że sprzedaż ruszy w lipcu.

Motorola Moto G85 - co nowego? Specyfikacja i funkcje

W porównaniu z poprzednimi modelami z tej serii, wartą odnotowania nowością w Motoroli Moto G85 jest ekran z zakrzywionymi krawędziami, co wciąż jest rzadkością wśród telefonów do 1500 zł. Dzięki temu smartfon jeszcze bardziej nawiązuje wizualnie do topowych modeli z linii Edge.

W zależności od wersji kolorystycznej obudowa ma inne wykończenie. Szarą wykonano z połyskującego tworzywa imitującego szkła, a oliwkową i fioletową z wegańskiej skóry.

Jeszcze jedna cecha kojarzyła się do niedawna bardziej z półką premium niż średnią. Moto G85 to pierwszy reprezentant tej linii bez gniazda słuchawkowego.

Jeśli chodzi o specyfikację, Motorola Moto G85 ma:

ekran pOLED 6,67 cala o rozdzielczości 2400 x 1080 (395 ppi), odświeżaniu 120 Hz i maksymalnej jasności 1600 nitów;

głośniki stereo;

Snapdragona 6s Gen 3;

12 GB pamięci RAM (LPDDR4X);

256 GB pamięci na dane (UFS 2.2);

aparat główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1,79;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, trybem makro i przysłoną f/2,2;

aparat przedni 32 Mpix z przysłoną f/2,4;

5G; Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i NFC;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W;

wymiary 161,91 x 73,06 x 7,59 mm;

wagę 173 g;

obudowę uodpornioną na zachlapania;

Androida 14 z Hello UX.

Motorola deklaruje, że Moto G85 dostanie 2 duże aktualizacje Androida oraz będzie otrzymywać łatki bezpieczeństwa co 2 miesiące przez 4 lata.