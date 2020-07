Nowy Thunderbird to szeroka funkcjonalność w nowoczesnym wydaniu. Co konkretnie pojawiło się w nowej stabilnej wersji tego popularnego programu pocztowego?

Po ważnym roku 2019, na początku 2020 roku Thunderbird znalazł nowy dom – jego rozwojem zajmuje się teraz firma MZLA Technologies Corporation, działająca pod skrzydłami Fundacji Mozilla. W ostatnich miesiącach otrzymywaliśmy jedynie aktualizacje, mające tworzyć solidne fundamenty pod dalszy rozwój i teraz wreszcie otrzymaliśmy tego owoce. Światło dzienne ujrzał Thunderbird 78, zawierający mnóstwo nowości, a równocześnie będący wydaniem o wydłużonym wsparciu technicznym. Możesz więc go spokojnie pobrać, zainstalować i o nic się nie martwić.

Thunderbird 78 przynosi nowy ciemny motyw i odświeżone okno tworzenia wiadomości

Jedne z najważniejszych zmian w nowym Thunderbirdzie są związane z wyglądem programu. Przede wszystkim pojawił się nowy ciemny motyw, który nie tylko ładnie się prezentuje, ale też zapewnia komfortowe czytanie – jeżeli więc zdarza ci się pracować po zmroku, to koniecznie zainstaluj tę aktualizację.

Odświeżone zostało również okno tworzenia wiadomości. Oprócz tego, że jest bardziej przejrzyste i pozwala łatwiej dostać się do najważniejszych funkcji, to jeszcze zmienia wreszcie sposób wprowadzania kolejnych odbiorców maila – ci nie są już listowani jeden pod drugim, lecz umieszczani obok siebie, dzięki czemu nie zajmuje to już tyle miejsca.

Na zmianach wizualnych nie koniec. Nowy Thunderbird ma do więcej do zaoferowania

Co poza tym? Ano między innymi to, że listy zadań i kalendarz Lightning są teraz integralną częścią programu Thunderbird – to dobra zmiana, bo do tej pory nieco trudniej było skorzystać z tej dodatkowej, a niewątpliwie przydatnej funkcjonalności. Do tego przeprojektowane zostały ustawienia (tak, by całość była bardziej intuicyjna), a aplikację można wreszcie zminimalizować do systemowego zasobnika.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach:

obsługa OAuth 2.0 dla kont POP3

odświeżony interfejs (Photon)

możliwość wyboru motywu jasnego lub ciemnego

poprawiona obsługa załączników

możliwość zarządzania seriami wydarzeń w kalendarzu

planowanie wysyłania poczty (CalDAV)

dostępne konwertowanie mbox-maildir

Thunderbird – bezpłatny klient pocztowy, który „robi robotę”

Thunderbird to jeden z tych programów, które towarzyszą nam od lat i właściwie wciąż nie doczekały się godnych następców. Jest bezpłatny, czytelny, dobrze działa i oferuje dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych na co dzień zwykłym użytkowników, jak i przedsiębiorcom czy innego rodzaju profesjonalistom.

Thunderbirda można swobodnie spersonalizować (oraz skonfigurować za pomocą dodatków), aby cieszyć się wygodnym przeglądaniem e-maili ze swoich różnych kont i tworzeniem wiadomości. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności oraz na każdym kroku pomaga, na przykład przypominając o brakujących załącznikach.

Thunderbird obsługuje karty, umożliwiając wygodną wielozadaniowość, oddaje do dyspozycji filtry i zaawansowane funkcje wyszukiwania wiadomości, a do tego może tez pełnić funkcję terminarza, dzięki rozbudowanemu, a zintegrowanemu z programem kalendarzowi Lightning.

Program jest dostępny w języku polskim i dynamicznie rozwijany. Licencja wolnego oprogramowania pozwala korzystać z niego zarówno w domu, jak i w firmie.

