Galaxy M51 to smartfon wyposażony w baterię o pojemności aż 7000 mAh. Nie jest ona tu jednak jedynym atutem, zapowiada się naprawdę ciekawa propozycja ze średniej półki.

Galaxy M51 z baterią 7000 mAh już w sprzedaży

Nieoficjalne informacje na temat Galaxy M51 pojawiały się od dłuższego czasu. Przed kilkoma dniami jego istnienie potwierdził sam producent, chociaż oficjalnej premiery jeszcze nie było. Nie przeszkadza to jednak sklepom we wprowadzaniu smartfona do swojej oferty. I dla nas najbardziej interesujące, że mowa również o polskich sklepach.

Galaxy M51 można znaleźć między innymi w RTV EURO AGD. Smartfon został wyceniony na 1699 złotych. Biorąc pod uwagę jego specyfikację może być ciekawą opcją nie tylko w gronie smartfonów z dużą baterią, ale też szerzej w grupie smartfonów do 2000 złotych.

Specyfikacja Galaxy M51 ma też inne solidne punkty

Na pierwszy plan wysuwa się tutaj oczywiście bateria. Z ujawnionych na ten moment informacji wiemy, że cechuje się ogromną pojemnością 7000 mAh i wspiera ładowanie 25W. Przy oficjalnej premierze producent zapewne będzie chwalił się czasem pracy, ale pełną odpowiedź dadzą tu dopiero niezależne testy.

Przed nimi obstawiać można też, że atutem tego modelu będzie wyświetlacz, zastosowano tu bowiem panel Super AMOLED Plus o rozdzielczości Full HD+. Aparat składa się z czterech obiektywów - głównego, szerokokątnego o polu widzenia 123˚, makro oraz czujnika głębi. Poza tym producent nie zapomniał o funkcji dual SIM i łączności NFC.

Android 10 z One UI 2.0

ekran Super AMOLED Plus 6,67", 2340 x 1080 pikseli

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 64 Mpix f/1.8 + 12 Mpix f/2.2, 123˚ + 5 Mpix f/2.4 + 5 Mpix f/2.4

kamera przednia 32 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC

dual SIM

bateria 7000 mAh, ładowanie 25W

wymiary 163 x 78 x 8.5 mm

Warto zwrócić też uwagę na procesor, ponieważ tym razem obejdzie się bez kontrowesji dotyczących układów Exynos, oraz wymiary. Mimo naprawdę pojemnej baterii Galaxy M51 nie zapowiada się na model o grubości, która mogłaby przeszkadzać w codziennym użytkowaniu.

Źródło: euro, Samsung

Warto zobaczyć również: