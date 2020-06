Samsung Galaxy M21 to mistrz smartfonów budżetowych. Za 1000 zł ciężko kupić coś lepszego. Wrażenie robi duża bateria, dobry wyświetlacz AMOLED i aparat. Telefonem można płacić w sklepach, jest świetny do słuchania muzyki, oglądania filmów i korzystania z mediów społecznościowych

Plusy - długi czas pracy na baterii 6000 mAh,; - duży, dobry wyświetlacz AMOLED,; - dobra jakość zdjęć i nagrywanie filmów 4K,; - przydatny tryb zdjęć nocnych,; - NFC do płatności zbliżeniowych,; - dość szybkie działanie smartfonu,; - dobra jakość dźwięku na słuchawkach (złącze 3,5 mm),; - akceptowalna jakość głośnika,; - dość szybki czytnik linii papilarnych,; - funkcja wyświetlacza zawsze włączonego (AOD),; - dual SIM,; - oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD. Minusy - plastikowy tył jest podatny na zarysowania,; - wolne ładowanie akumulatora,; - telefon jest dość ciężki.

Samsung Galaxy M21 - recenzja

Samsung Galaxy M21 to idealny przykład na to, jak powinno się robić telefony do 1000 zł. Potężny akumulator, duży wyświetlacz AMOLED, dobre aparaty, nagrywanie filmów 4K, NFC, dual SIM, klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm, szybkie działanie systemu Android 10. Zupełnie serio - za tysiaka wiele więcej do szczęścia nie potrzeba.

W czasach, gdy nowe modele Samsung klasy średniej potrafią kosztować grubo ponad 2000 zł, a flagowe smartfony nawet 5, czy 6000 zł, producent wydaje na rynek Galaxy M21 za 999 zł. Jest tak dobry, że nawet na wrogim terytorium, zdominowanym przez Xiaomi może czuć się bezpiecznie. Zapraszam do recenzji.

Zacznę od kilku, najważniejszych zalet, które stanowią o sile tego smartfonu.

Długi czas pracy na baterii

Ujmując rzecz krótko - czas pracy na baterii jest bardzo dobry.

Ale...

Niedawno testowałem inny telefon z dużą baterią - Xiaomi Mi Note 10 Lite. Na ogniwie 5260 mAh działał on 2 - 3 dni i wykręcał przy tym SOT, czyli łączny czas włączonego wyświetlacza, między pełnymi ładowaniami, na poziomie 6,5 - 9,5 godziny.

Tymczasem Samsung galaxy M21 ma zauważalnie większy akumulator 6000 mAh, na którym działa zazwyczaj 2 pełne dni i osiąga SOT w przedziale 7,5 - 8,5 godziny. Nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo dobry wynik, jak na standardy roku 2020. Jednak patrząc na pojemność akumulatora, można oczekiwać jeszcze lepszego czasu pracy.

Możliwe, że wynika to z gorszej optymalizacji działania systemu na procesorze Exynos 9611, w porównaniu do Snapdragona 730G.

Czas pracy: 2 dni

SOT: 7,5 - 8,5 godziny

Pojemność akumulatora: 6000 mAh

Ładowarka w zestawie: 9 V x 1,67 A = 15 W

Czas pełnego ładowania: około 3 godziny

Łatwa wymiana baterii: nie

Bezprzewodowe ładowanie: nie

Wadą z pewnością jest długi czas pełnego ładowania akumulatora - około 3 godziny. To bardzo słaby wynik w obecnych czasach.

Wyświetlacz - bardzo dobry

Co prawda rzeczą, która wyróżnia się w tym modelu najbardziej, jest potężny akumulator, ale w praktyce równie dużą zaletą jest wyświetlacz.

Duży panel AMOLED Full HD+ w klasie cenowej poniżej 1000 zł, ma w zasadzie same zalety. Oferuje znakomity kontrast, bardzo głęboką czerń (ważne szczególnie wieczorem), atrakcyjne, nasycone kolory i bardzo dobrą szczegółowość obrazu.

Ma przy tym rozmiar 6,4 cala (lub odejmując zaokrąglone narożniki 6,2 cala), więc jest duży i dobrze nadaje się do oglądania filmów, robienia zdjęć (podgląd kadru), a także korzystania z mediów społecznościowych. Przód zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass 3.

Typ wyświetlacza: Super AMOLED 60 Hz

Wielkość: 6,4 cala

Rozdzielczość: 1080 x 2340 px

Jasność maks.: ok. 450 cd/m2

HDR: nie

Jedyną, trochę słabszą stroną wyświetlacza, jest jasność w ostrym oświetleniu słonecznym. W domu, biurze, szkole, pociągu, w cieniu, jasność jest po prostu dobra. Jednak gdy zaświeci "ostre słońce", to czuć lekki niedosyt. Obraz jest widoczny i czytelny, ale nie idealny. Podbicie jasności o 1/4 dałoby już w pełni zadowalający efekt.

Ogólnie jednak, na tle innych smartfonów za mniej niż 1000 zł, wyświetlacz uznaję za bardzo dobry. Wcięcie w górnej części (tzw. notch) może nie jest szczytem mody, ale w zasadzie w niczym nie przeszkadza. W tej klasie sprzętu, to nie jest wada.

Aparat - jakość zdjęć i filmów

Skoro recenzję postanowiłem zacząć od najmocniejszych stron testowanego telefonu, to z całą pewnością wśród nich nie może zabraknąć aparatu. Samsung Galaxy M21 ma bardzo dobre aparaty z tyłu i z przodu.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Jak na telefon za niecałe 1000 zł ostrość i szczegółowość zdjęć z aparatu głównego, jest po prostu znakomita. Na najwyższym poziomie w swojej klasie.

Jakość kolorów, automatyczne rozpoznawanie scen, HDR - to wszystko również zasługuje na wyrazy uznania. Nawet jakość obiektywu w aparacie podstawowym jest dość dobra.

Samsung Galaxy M21 udowadnia, że za 999 zł można mieć smartfon z dobrym aparatem.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Aparat ultraszerokokątny jest użyteczny, bo obejmuje znacznie większy kadr i zapewnia niemal równie dobra jakość kolorów.

Jego słabą stroną jest jednak jakość optyki. Na bokach kadru wyraźnie widać, że obraz jest rozmazany i nieostry. To nie jest wada sensora, lecz taniego obiektywu.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny

Z tyłu dodano jeszcze mały sensor głębi ostrości, który przydaje się w trybie portretowym (Live Focus). Fotografowana postać jest tutaj wydobywana z rozmytego tła.



aparat tylny, tryb portretowy

Jest nawet całkiem udany tryb nocny, który może być również wykorzystywany do fotografowania we wnętrzach budynków. Pozwala on uzyskać jasne, ostre, nieporuszone zdjęcia.



aparat tylny, tryb nocny



aparat tylny, tryb nocny

Aparat przedni też jest w porządku. Ostrość i szczegółowość jest akceptowalna, a jakość kolorów dobra. Można włączyć tryb portretowy, który zazwyczaj działa nieźle. Jednak nie radzi sobie zawsze z prawidłowym "wycinaniem tła wokół okularów, co widać na poniższym zdjęciu.



aparat przedni, tryb portretowy

Poniekąd pochwalić należy też jakość filmów, w tej klasie cenowej. Aparatem tylnym Galaxy M21 nagrywa wideo 4K 30 kl/s, z przepływnością około 27 - 28 Mb/s. Szczegółowość i ostrość obrazu jest dobra. Szkoda tylko, że w 4K nie działa tryb HDR, bo bez niego niebo bywa przepalone (za jasne). Nie ma też stabilizacji optycznej. Można włączyć cyfrową, ale nie w 4K (co najwyżej w Full HD).

W przypadku przedniego aparatu rozdzielczość maksymalna zmniejsza się do Full HD 30 kl/s. Nie ma stabilizacji w Full HD, więc obraz się trzęsie. Nie ma też HDR, więc niebo bywa przepalone. Ogólnie jednak kolory są niezłe, a obraz jest wystarczająco ostry. Zobaczcie zresztą sami.

NFC, dual SIM i microSD

Samsung Galaxy M21 ma NFC, więc możemy płacić nim w sklepach, tak jak zwykłą kartą. Ma też dual SIM, więc można używać w nim dwóch różnych numerów telefonicznych.

Ważną zaletą jest oddzielne miejsce dla karty pamięci. Do Galaxy M21 można włożyć jednocześnie 2x nano SIM + 1x microSD (do 512 GB).

Na pokładzie jest też Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi ac, USB typu C i oczywiście GPS.

Czytnik linii papilarnych

Czytnik umieszczono z tyłu obudowy, a nie pod powierzchnią wyświetlacza. Zaleta jest taka, że działa dość szybko, zwłaszcza, jeśli palec nie jest mokry, ani wilgotny. Wadą z kolei jest to, że po włożeniu telefonu do uchwytu samochodowego, trzeba wpisywać PIN.

Jakość dźwięku - mini jack 3,5 mm i jeden głośnik

Jeśli chodzi o dźwięk na słuchawkach, to moim zdaniem jest całkiem w porządku. Galaxy M21 radzi sobie bezproblemowo zarówno z małymi, jak i dużymi słuchawkami - testowałem na Degauss Twelve Drivers oraz Denon AH-D2000. Brzmienie jest dynamiczne, głębokie, basowe i dość czyste. Główna różnica leży w głośności - rzecz jasna, słuchawki o wyższej impedancji, stanowią większe wyzwanie dla smartfona i mogą grać ciszej.

Głośnik jest jeden, a jego jakość określiłbym co najwyżej jako średnią. Brzmienie jest dość płaskie i wysokotonowe, a głośność mogłaby być wyższa. Cóż, za 1 tys. zł nie można mieć wszystkiego.

Plastikowa obudowa, bez wodoszczelności

W przeciwieństwie do przodu, tył i boki obudowy są zrobione z plastiku. Są dość odporne na lekkie uderzenia i upadki z małej wysokości, ale znacznie mniej na zarysowania i przetarcia. Wciąż jednak plastik jest w pełni akceptowalny, wśród smartfonów za mniej niż 1000 zł.

Ze względu na duży akumulator obudowa jest dość gruba - moja suwmiarka pokazuje około 9,3 mm, w połowie wysokości telefonu. Zaletą jest jednak to, że aparat tylny nie wystaje niemal wcale.

Galaxy M21 nie jest wodoszczelny, ale to wciąż norma w cenie do 1000 zł.

Wymiary (wy/sz/gr): 159,0 x 75,1 x 8,9 mm (zmierzona grubość: 9,3 mm)

Masa: 188 g

Materiały: szkło Gorilla Glass 3 (przód), plastik (tył i krawędzie boczne)

Wodoszczelność: brak

Szybkość działania i wydajność

Samasung Galaxy M21 działa szybko i jego obsługa jest komfortowa. 4 GB RAM i całkiem niezła optymalizacja systemu sprawiają, że podczas korzystania z popularnych aplikacji i przeglądania internetu, nie będziemy narzekać na spowolnione działanie. Mimo, że pamięć masowa nie jest zbyt szybka.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to smartfon do gier. Owszem, proste gry działają na nim całkiem dobrze, ale do najbardziej wymagających gier procesor Exynos 9611 z układem graficznym Mali-G72 MP3, po prostu się nie nadaje.

Testy syntetyczne potwierdzają, że pod względem wydajności Galaxy M21 to średnia-niższa półka. Nawet starszy i nieco tańszy Redmi Note 8 Pro osiąga o wiele lepsze wyniki.

2.7 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 43 kl/s GFXBench Manhattan 24 3DMark (Sling Shot) 2110 AnTuTu 8 180909 6.1 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2300 MHz Pamięć RAM 4096 MB Przekątna ekranu 6.4 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2340 px Waga 188 g 7.9 Bateria Bateria - rozmowy 2341 min. Bateria - internet 1022 min. Bateria - filmy 1244 min. 8.5 Ocena subiektywna Jakość filmów 5.2 Jakość zdjęć 5.5 Jakość wykonania 4.2

Przydatne funkcje

Galaxy M21 ma system Android 10 z nakładką One UI 2.0, czyli jedną z nowszych wersji. Dla osób zaznajomionych już z tym interfejsem, przesiadka na M21 będzie całkowicie bezproblemowa. Ergonomia i częściowo funkcjonalność jest bardzo podobna, jak w innych nowszych smartfonach z rodziny Galaxy. Różnica leży głównie w szybkości działania.

Tryb obsługi jedną ręką i gesty - Znajdziemy go w zaawansowanych funkcjach. Po jego włączeniu, można pomniejszyć interfejs przesuwając środkowy przycisk na dolnym pasku w dół, albo dotykając go szybko dwa razy.

Dostępne są też inne gesty, takie jak np. dotknij dwukrotnie, by wybudzić telefon, przeciągnij dłonią, by zapisać zrzut ekranu, albo gesty czujnika palców (przeciągnij w dół lub w górę by wysunąć lub schować menu powiadomień).

Tryb ciemny - Galaxy M21 podobnie jak większość innych smartfonów Samsung, ma wyświetlacz AMOLED, który zużywa o wiele mniej energii, np. wtedy, gdy ustawiony jest ciemny motyw systemowy (w tym motyw aplikacji).

Filtr światła niebieskiego - Zmniejsza zmęczenie oczu, podczas korzystania z telefonu wieczorem lub w ciemnych pomieszczeniach. Może uruchamiać się automatycznie lub według zaplanowanego harmonogramu.

Efekty dźwiękowe - W telefonie znajdziemy efekty Dolby Atmos, które dobrze spisują się podczas oglądania filmów, ale moim zdaniem obniżają jakość podczas słuchania muzyki. Zwłaszcza jeśli ktoś lubi możliwie jak najbardziej wierny, oryginalny dźwięk.

Wyświetlacz zawsze włączony - Funkcja, która zawsze wyświetla zegar i ikony powiadomień, nawet jeśli telefon jest zablokowany. Styl zegara można zmienić niezależnie dla ekranu blokady i ekranu Always On Display.

FaceWidget - To kolejne powiadomienia na zablokowanym ekranie. Wyświetlimy je przesuwając zegar AOD w bok.

Samsung Cloud i Microsoft OneDrive - Obie firmy współpracują ze sobą ściśle, a pod niektórymi względami usługi Microsoft wręcz dominują. Przykładem jest synchronizacja danych ze smartfonu, z chmurą. Część ustawień wciąż synchronizuje się przez konto Samsung Cloud, ale jeśli jesteś nowym użytkownikiem i chcesz automatycznie przesyłać zdjęcia i filmy z Galerii, to będziesz musiał założyć również konto Microsoft. Dane będą zapisywane na dysku OneDrive. Ta zmiana pojawia się dopiero w interfejsie One UI 2.x, w kolejnych smartfonach, ale zapewne trafi w końcu do większości.

Czy warto kupić smartfon Samsung Galaxy M21? Opinia

Jeśli masz maksymalnie 1000 zł na telefon i chcesz kupić coś, co działa długo na baterii, robi dobre zdjęcia i filmy oraz ma duży wyświetlacz AMOLED, to Samsung Galaxy M21 jest doskonałym wyborem.

Pod każdym z powyższych względów jest jednym z najlepszych smartfonów w swojej klasie cenowej. Ma też NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, dual SIM, oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD, klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm oraz dobry czytnik linii papilarnych. Działa dość szybko i ma nowy system Android 10 z One UI 2.0.

Realnie znalazłem dwie, faktycznie uciążliwe wady - plastikowa obudowa bardzo łatwo się rysuje, a ładowarka jest za słaba jak na tak duży akumulator. Poza tym Galaxy M21 jest w pełni godny polecenia.

Czy również Twoim zdaniem to dobra oferta za 999 zł? Podziel się swoją opinią na temat tego telefonu. Udanego dnia!

Samsung Galaxy M21 - ocena

długi czas pracy na baterii 6000 mAh

duży, dobry wyświetlacz AMOLED

dobra jakość zdjęć i nagrywanie filmów 4K

przydatny tryb zdjęć nocnych

NFC do płatności zbliżeniowych

dość szybkie działanie smartfonu

dobra jakość dźwięku na słuchawkach (złącze 3,5 mm)

akceptowalna jakość głośnika

dość szybki czytnik linii papilarnych

funkcja wyświetlacza zawsze włączonego (AOD)

dual SIM

oddzielne miejsce dla karty pamięci microSD



plastikowy tył jest podatny na zarysowania

wolne ładowanie akumulatora

telefon jest dość ciężki

98% 4,9/5

