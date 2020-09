Galaxy Note 20 Ultra przygotowano w wariantach z procesorami Exynos 990 i Qualcomm Snapdragon 865+. Różnice pomiędzy nimi okazują się naprawdę duże.

Mamy gorszą wersję Galaxy Note 20 Ultra

O ile kwestia atrakcyjności Galaxy Note 20 budzi pewne wątpliwości, Galaxy Note 20 Ultra wypadał w naszej recenzji bardzo dobrze i trzeba uczciwie przyznać, że na ten moment jest jednym z najlepszych smartfonów na rynku. Niektórzy z Was zapewne wiedzą, a innym warto wyjaśnić, że w USA oferowany jest w wariancie z Qualcomm Snapdragon 865+, podczas gdy w innych regionach w wariancie z Exynos 990.

Czy ma to znaczenie? Ma, co było już poruszane niejednokrotnie. O jak dużych różnicach mowa? Materiał przygotowany przez twórcę popularnego kanału JerryRigEverything przynosi bardzo wymowną odpowiedź. Porównanie porusza wydajność, temperaturę czy zużycie baterii, a więc kluczowe kwestie związane z pracą smartfona. Cóż, niestety nie jest to odpowiedź korzystna z naszego punktu widzenia, gdy w sklepach widzimy wariant z procesorem Exynos 990. Okazuje się on bowiem wolniejszy, a przy tym osiąga wyższe temperatury i szybciej zużywa baterię.

To nie zaskoczenie, a potwierdzenie tego co oferuje Samsung

Porównania procesorów Exynos i Qualcomm pojawiają się od dłuższego czasu, zawsze budzą więcej emocji w okolicach premiery nowych smartfonów koreańskiego producenta. Można powiedzieć, że Galaxy Note 20 Ultra w wariancie z procesorem Exynos 990 każdemu wystarczy i w codziennym użytku nie będzie się narzekać na brak wydajności. To prawda. Na wyniki w benchmarkach można przymknąć oko.

A może po prostu trzeba? I co z resztą? Powyższy materiał pokazuje naprawdę duże różnice i również sam autor poddaje w wątpliwość to, czy można mówić tutaj o jednym i tym samym smartfonie? Jakie jest Wasze zdanie? Exynos 990 zamiast Qualcomm Snapdragon 865+ jakkolwiek Was zniechęca?

