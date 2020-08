Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra 5G i ich ceny zostały zaprezentowane zgodnie z planem. Owszem, to teraz jedne z najwydajniejszych smartfonów na rynku, ale czy również jedne z najbardziej interesujących?

Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra. Tak podobne, a tak różne

Nie pierwszy raz koreański producent prezentuje więcej niż jednego nowego smartfona z flagowej serii. Zawsze przekładało się to na różnice pomiędzy nimi, tym razem jest ich naprawdę wiele. Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra zachowują podobieństwo w kwestii wyglądu, bazują na tym samym procesorze (na naszym rynku to Exynos 990, a nie Snapdragon 865+) i oprogramowaniu, ale w większości punktów specyfikacji odbiegają od siebie. I nie jest to kosmetyka.

Galaxy Note 20 jest nieco mniejszy, ma płaski wyświetlacz o niższej rozdzielczości i niższej częstotliwości odświeżania. Oczywiście w obydwu modelach pojawia się piórka S Pen, ale i tu nie jest jednakowo, ponieważ w Galaxy Note 20 ma ono większe opóźnienia (26 ms vs 9 ms w Galaxy Note 20 Ultra).

Obydwa modele są wodoszczelne zgodnie z normą IP68, ale Galaxy Note 20 pokrywa Gorilla Glass 5, a Galaxy Note 20 Ultra już Gorilla Glass Victus. Co więcej, w Galaxy Note 20 pokrywa jedynie wyświetlacz, ponieważ tylny panel wykonano z tworzywa sztucznego. W tym przedziale cenowym trudno to zrozumieć.

Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra. Czym się różnią?

Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 Ultra system operacyjny Android 10 UI 2.5 ekran płaski Dynamic AMOLED 6,7", 1080x2400 px, 60 Hz zakrzywiony Dynamic AMOLED 6,9", 1440x3088 px, do 120 Hz procesor Exynos 990 RAM 8 GB RAM LPDDR5 8 GB / 12 GB RAM LPDDR5 pamięć wewnętrzna 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS 3.1 + microSD aparat 12 Mpix f/1.8 z OIS

12 Mpix f/2.2, 120 stopni

64 Mpix f/2.0, zoom cyfrowy 30x 108 Mpix f/1.8 z OIS

12 Mpix f/2.2, 120 stopni

12 Mpix f/3.0, zoom cyfrowy 50x aparat selfie 10 Mpix f/2.2 łączność Bluetooth 5.1, Wi-Fi ax (2,4/5 GHz), NFC, LTE, 5G (opcja) akumulator 4300 mAh 4500 mAh dodatkowe cechy czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy,

dual SIM, głośniki stereo,

wodoszczelność (IP68) wymiary 161,6 x 75,2 x 8,3 mm 164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Ekran, rysik, aparaty, jakość wykonania. Flagowcem jest tu tylko Galaxy Note 20 Ultra

Powyższa tabla najlepiej obrazuje to, który z modeli góruje tutaj parametrami. Poza wspomnianymi już ekranami oraz rysikiem warto więcej uwagi poświęcić aparatom, ponieważ i tu Galaxy Note 20 Ultra ma naprawdę dużą przewagę nad mniejszym bratem. Szerzej opisaliśmy to w artykule przygotowanym na bazie pierwszego kontaktu z serią Galaxy Note 20.

Baterie różnią się pojemnościami, ale technologie ładowania są już takie same. To szybkie ładowanie 25W, bezprzewodowe ładowanie 15W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne 9W.

Obydwa modele mogą być wykorzystywane w trybie współpracy z Samsung Dex. To znane już rozwiązanie, które umożliwia pracę w trybie PC, po podłączeniu monitora, myszki i klawiatury. Nowością jest fakt, iż teraz zadziała także bezprzewodowo. Pierwszy raz producent zastosował również technologię UWB. Pozwala to na szybkie i proste udostępnianie danych. Wystarczy skierować Note 20 Ultra na inny obsługujący tę technologię model (siłą rzeczy obecnie ich lista jest skromna) by wyświetlić listę dostępnych użytkowników. W przyszłości zostanie to rozbudowane o wsparcie AR i pełnienie roli cyfrowego klucza.

Smartfony mogą pochwalić się też głośnikami stereo, ale nie mają złączy słuchawkowych.



Galaxy Note 20 Ultra(z lewej) i Galaxy Note 20

Ceny Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 będzie oferowany w kolorach Mystic Bronze, Mystic Green i Mystic Gray, a Galaxy Note 20 Ultra w kolorach Mystic Bronze, Mystic Black i Mystic White.

Pora na kwestię, która zainteresuje wszystkich przymierzających się do zakupu. Tak, jest drożej niż w zeszłym roku.

Samsung Galaxy Note 20 4G (8GB + 256 GB) – 4349 złotych

Samsung Galaxy Note 20 5G (8GB + 256 GB) – 4849 złotych

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12GB + 256 GB) – 5949 złotych

Źródło: Samsung

