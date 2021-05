Może i Wiedźmin 2: Zabójcy Królów nie podbił świata tak jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, ale zapewne niektórzy z Was wspominają go bardzo miło. Dziś jest do tego najlepsza okazja.

10 lat temu zadebiutował Wiedźmin 2: Zabójcy Królów

CD Projekt i CD Projekt RED mają dziś święto, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów zadebiutował równo 10 lat temu - 17 maja 2011 roku. Sprzedaż całej serii to na ten moment około 50 mln egzemplarzy, z czego około 30 mln egzemplarzy jest zasługą trzeciej części. Wiedźmin 2: Zabójcy Królów sprzedał się zatem słabiej, ale to pochodna kilku czynników, a nie tego, że był dużo gorszy. O ile w ogóle był? Każdy może oceniać go indywidualnie, ogólnie z danych na metacritic wynika, że średnia ocen z recenzji to 88%, a średnia ocen od graczy nieco mniej, bo 85%. Gra początkowo trafiła tylko na PC, niespełna rok później wydano ją również na Xbox 360.

CD Projekt RED przygotował wraz z artystami i artystkami z ośmiu krajów kilka ilustracji celebrujących omawianą rocznicę. Jest wśród nich polski akcent. I nie chodzi tylko o samą grę, ale o fakt, iż jedną z ilustracji przygotowała Joanna Mlecz. Wszystkie są dostępne na oficjalnej stronie gry.

The Witcher Goodies Collection za darmo na GOG

Jeśli macie grę w swojej kolekcji i miło ją wspominacie to być może zechcecie sięgnąć po The Witcher Goodies Collection. To kolekcja cyfrowych wiedźmińskich gadżetów, w składzie której znajdują się grafiki, książki, muzyka, sceny zza kulis, koncert z muzyką z gry czy tapety.

The Witcher Goodies Collection oferowany jest za darmo na GOG. Oferta obowiązuje do 20 maja do godziny 17:00.

Wiedźmin w promocji

A jeśli do tej pory nie było komuś po drodze z tym tytułem czy też całą serią, również GOG daje argument do zmiany takiego stanu rzeczy. Jednocześnie w sklepie trwa promocja pozwalająca zakupić gry z serii Wiedźmin w niższych cenach.

Wiedźmin - Edycja Rozszerzona za 4.49 zł (-85%)

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona za 5.99 zł (-85%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku za 29.99 zł (-80%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Pakiet dodatków za 29.99 zł (-70%)

Wiedźmin 3: Dziki Gon za 19.99 zł (-80%)

Wiedźmin Gra Przygodowa za 5.99 zł (-85%)

Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści za 23.99 zł (-70%)

Źródło: twitter - @witchergame, GOG