mRing to nowość od polskiej firmy Maxcom, który może okazać się dobrą alternatywą dla droższych urządzeń. Co oferuje ten inteligentny pierścień? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Inteligentne pierścienie, czyli smart ring, przebiły się już do świadomości konsumentów. O ile cena Samsung Galaxy Ring w Polsce może niektórych odstraszać, tak na rynku znajdziemy tańsze alternatywy. Jedną z nich jest mRing od polskiej firmy Maxcom.

Biżuteria naszpikowana technologią

Wykonany z subtelnie lśniącej stali nierdzewnej, zachwyca ergonomiczną formą, dzięki której noszenie go na palcu jest niemal niewyczuwalne. Wbudowane zaawansowane sensory zostały dyskretnie osadzone w metalowej obudowie, tworząc elegancką, a zarazem w pełni funkcjonalną całość. W zależności od indywidualnych upodobań, pierścionek dostępny jest w trzech klasycznych odcieniach – złotym, srebrnym i czarnym, co pozwala z łatwością dopasować go do każdego stylu.

mRing śledzi kluczowe parametry zdrowotne przez całą dobę. Dzięki zaawansowanym algorytmom urządzenie mierzy tętno, temperaturę ciała, poziom natlenienia krwi oraz HRV (zmienność rytmu serca). HRV to jeden z najdokładniejszych wskaźników zdrowia, który dostarcza cennych informacji o procesie regeneracji organizmu oraz jego reakcji na stres – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Dodatkowo kobiety mogą korzystać z funkcji monitorowania cyklu menstruacyjnego, co pozwala lepiej dostosować codzienne nawyki do naturalnych rytmów ciała.

Dzięki integracji z aplikacją Aizo Ring umożliwia łatwe śledzenie postępów, ocenę aktualnej kondycji oraz wyznaczanie nowych celów zdrowotnych i treningowych. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na codzienny spacer, czy planujesz intensywny trening, mRing zapewnia pełną kontrolę nad twoją aktywnością, pomagając w świadomym dbaniu o formę.

Monitorowanie snu

Pierścionek śledzi poszczególne fazy odpoczynku – od snu lekkiego, przez głęboki, aż po REM – oraz monitoruje tętno i oddech podczas snu. Dzięki szczegółowym raportom dostępnym w aplikacji mRing możesz lepiej zrozumieć swoje nocne rytmy i poprawić higienę snu, co przekłada się na skuteczniejszą regenerację organizmu i większą energię na co dzień.

Wodoodporność mRing

Dzięki klasie wodoodporności IP68 jest odporny na kontakt z wodą, co oznacza, że możesz nosić go podczas pływania, mycia rąk czy brania prysznica bez obaw o jego trwałość. Solidna konstrukcja sprawia, że nawet przy intensywnym użytkowaniu zachowuje swój pierwotny wygląd przez długi czas. Dodatkowo, pierścionek działa na jednej ładowanej baterii przez 5 dni, a gdy wymaga doładowania, wystarczy podłączyć go do magnetycznej ładowarki.

Cena i dostępność mRing

Dostępny w trzech klasycznych kolorach i ośmiu różnych rozmiarach, mRing z łatwością dopasuje się do indywidualnych potrzeb oraz estetycznych upodobań każdego, kto ceni nowoczesne rozwiązania w eleganckiej, ponadczasowej formie. mRing można kupić online w największych elektromarketach w cenie 229 zł. Dla porównania Samsung Galaxy Ring został wyceniony na 1849 zł.

Źródło: Maxcom