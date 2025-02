Będzie się działo. Google rozpoczął odliczanie do najważniejszej daty w tym roku

Google I/O 2025 zbliża się wielkimi krokami. Czego możemy się spodziewać oprócz - a jakżeby inaczej - AI?

To już oficjalne - imprezę otwierającą Google I/O 2025 zaplanowano na 20 maja. Mowa o najważniejszym wydarzeniu tej firmy, podczas której corocznie zapowiadane są nowe produkty, usługi, aplikacje i funkcje. Firma lubi także uchylać rąbka tajemnicy na temat swoich bardziej odległych planów.

Można oczekiwać, że w tym roku lista poruszanych tematów będzie długa.

Jeszcze więcej AI

Podczas otwarcia ubiegłorocznego I/O, szef Google’a - posługując się Gemini - wyliczył, że akronim “AI” padł na scenie 121 razy. Firma jest na dobrej drodze, by za 3 miesiące ten wynik pobić.

Ze sztuczną inteligencją Gemini sukcesywnie integrowane są nowe usługi, a jej możliwości są regularnie rozszerzana. Możemy być pewni, że podczas Google I/O 2025 zaprezentowane zostaną zupełnie nowe funkcje.

Osobiście liczę na to, że gigant wreszcie zdradzi więcej szczegółów na temat integracji Gemini z inteligentnymi głośnikami oraz smartwatchami, które wciąż napędzane są przez prymitywnego Asystenta Google.

Android 16

Kolejne wersje Androida dotychczas wypuszczane były jesienią, ale w trakcie I/O Google zwyczajowo prezentował przynajmniej część nadchodzących nowości. Ostatnio firma wprowadziła jednak zmiany w swoim kalendarzu.

Android 16 - harmonogram testów

Aby lepiej zsynchronizować się z premierami smartfonów, Android 16 ma zostać wydany nieprecyzyjnie przed końcem czerwca. Istnieje więc spora szansa, że podczas Google I/O 2025 firma będzie już gotowa wypuścić finalne oprogramowanie lub przynajmniej zaprezentować wersję bliską ukończeniu.

Okulary, gogle i rozszerzona rzeczywistość

W ubiegłym roku możliwości wirtualnego asystenta Gemini zostały zaprezentowane na przykładzie tajemniczych okularów z kamerą i głośnikami, podobnymi do Ray-Ban Meta. Branża liczy na to, że po 12 miesiącach Google powie na temat projektu coś więcej.

Kilka tygodni temu firma zaprezentowała ponadto zupełnie nowy system Android XR, który ma trafić m.in. na rozwijane we współpracy z Samsungiem gogle rozszerzonej rzeczywistości. Temat tego projektu z pewnością także zostanie poruszony podczas Google I/O 2025.

Tym razem bez nowych smartfonów z linii Pixel?

Zwyczajowo w trakcie Google I/O prezentowane są nowe smartfony ze średniej półki, ale tym razem może być inaczej. Serwis Android Headlines twierdzi, że tegoroczny Pixel 9a ujrzy światło dzienne już 19 marca.

Google Pixel 9a (fot. Android Headlines)

Jak jednak widać, tematów do omówienia nie brakuje, więc Google nie musi wstrzymywać premiery telefonu tylko po to, by mieć co zaprezentować.

No to 20 maja 2025. Jeśli korzystacie z jakiejkolwiek usługi Google’a, warto zapisać tę datę w kalendarzu.