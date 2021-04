Microsoft udostępnia właśnie aktualizację Worda ze zaktualizowanym systemem komentarzy. Nowości mają sprawić, że praca zespołowa nad dokumentem będzie sprawna, jak nigdy wcześniej.

Przecież to tylko komentowanie. Co w tym można poprawiać?

Okazuje się, że jednak wiele. Do tej pory funkcjonujący system komentarzy działał, ale zdaniem Microsoftu nie był idealny. Zaznaczenie tekstu i wpisanie do niego sugestii w osobnym oknie to za mało. Pojawienie się nowych komentarzy nie było zsynchronizowane z systemem notyfikacji. Brakowało również funkcji tworzenia szkiców komentarzy. O ile w sytuacjach, gdzie komentarz zawiera jedno, czy dwa słowa nie było to problemem, to bardziej rozbudowana sugestia często wymuszała na jego twórcy przygotowanie treści poza Wordem.

Nowy system komentarzy w Wordzie funkcjonuje już na urządzeniach mobilnych, natomiast w wersji na komputery jest właśnie wdrażany.

Nowoczesne komentarze w Microsoft Word

Kluczową nowością jest funkcja @mention, która pozwala “zawołać” konkretnego użytkownika. Wspomniany w komentarzu współtwórca otrzyma powiadomienie email, z poziomu którego (bez konieczności otwierania dokumentu) będzie mógł zareagować odpowiedzią do sugestii. Ta natychmiast zostanie opublikowana bezpośrednio w dokumencie.

Komentarze w Word będą widoczne dopiero wtedy, kiedy użytkownik sam zdecyduje się na jego publikacje. Przed tym nikt nie zobaczy treści sugestii.

Komentarze oraz odpowiedzi do nich mogą być edytowane przez ich twórców. Oprócz tego, nowy system zapewnia twórcom, że treść komentarza nie zostanie wyświetlona przed zakończeniem jego edycji. Możliwe będzie zatem tworzenie szkiców tego, co chcemy zasugerować - w jednym miejscu.

Microsoft Word - panel boczny komentarzy

Wizualną zmianą, którą oferuje Microsoft jest pojawienie się widoku wszystkich komentarzy na osobnym pasku bocznym. Użytkownicy, którym przeszkadza domyślne wyświetlanie sugestii bezpośrednio obok tekstu w dokumencie mogą teraz skorzystać z specjalnego panelu agregującego komentarze (nawet te zaakceptowane) oraz odpowiedzi.

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o nowości w Microsoft Teams - PowerPoint Live, która ma na celu usprawnienie zdalnych zajęć oraz pracy. Wygląda na to, że Microsoft mocno rozwija środowisko, które w czasie pandemii jest częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oraz szkoły.

Co sądzicie o nowych komentarzach w Wordzie? Brakowało Wam takich usprawnień?

