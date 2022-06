Premiera desktopowych kart graficznych Intel Arc dopiero przed nami, jednak firma MSI nie zamierza czekać i już teraz wprowadziła do oferty komputer wyposażony w nową kartę. Czego możemy się spodziewać?

Karty graficzne Intel Arc zostały zaprojektowane z myślą o graczach – teoretycznie powinny one konkurować z modelami Nvidia GeForce i AMD Radeon, ale na tę chwilę możliwości desktopowych modeli są jedną wielką niewiadomą (jak na razie na rynku zadebiutowały mobilne karty dla gamingowych laptopów).

Premiera kart Intel Arc ma nastąpić jeszcze w tym kwartale... a przynajmniej tak wygląda teoria. Początkowo mają być dostępne słabsze modele z serii Arc 3, ale tylko dla firm składających gotowe zestawy komputerowe na chiński rynek. Dostępność wydajniejszych modeli Arc 5 i Arc 7 na rynek detaliczny spodziewana jest dopiero w okresie letnim (niedawno producent pochwalił się topowym modelem Arc Limited Edition).

MSI ma gotowy komputer z kartą Intel Arc A380

Na stronie chińskiego sklepu JD pojawiła się oferta gamingowego komputera MSI. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie konfiguracja maszynki – producent zastosował tutaj kartę graficzną Intel Arc A380 OC.

Dokładna specyfikacja modelu nie została ujawniona. Nieoficjalnie wiadomo, że karta korzysta z rdzenia Intel Alchemist ACM-G11 z 8 blokami Xe (1024 procesory strumieniowe) i dysponuje 6 GB pamięci GDDR6 96-bit. Wersja MSI ma być fabrycznie podkręcona (na co wskazuje dopisek OC).

Komputer jest dostępny w różnych konfiguracjach (od procesora Core i3-12100F do Core i7-12700KF), ale nie powinniśmy oczekiwać rewelacyjnych osiągów w grach. Na stronie sklepu zaprezentowano wyniki wydajności dla popularnych tytułów e-Sportowych w rozdzielczości 1080p na niskich lub średnich ustawieniach.

Teraz trzymajcie się mocno, bo wydajność karty Intela "zrywa papcie z nóg" - w Naraka: Bladepoint ma wyciągać około 85 fps, w League of Legends około 200 fps, w PUBG około 94 fps, a w Overwatch około 100 fps. Wygląda więc na to, że Arc A380 wypada... gorzej niż GeForce GTX 1650 lub Radeon RX 6400 (czyli najsłabsze dostępne modele konkurencji).

Cóż, osiągi karty raczej nie będą powodem do zakupu komputera. Jeśli jednak chcielibyście go nabyć, to... niestety nie mamy dobrych wieści - zestaw póki co jest dostępny tylko na chińskim rynku. Czy pojawi się w Europie? Być może w późniejszym terminie.

Źródło: JD, VideoCardz