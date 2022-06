Karty graficzne Intel Arc są zachwalane jako konkurencja dla gamingowych modeli GeForce i Radeon. Czy tak jest w rzeczywistości? W sieci pojawiły się testy układu Arc A730M, a więc jednego z wydajniejszych modeli dla laptopów.

Karty graficzne Intel Arc dla gamingowych laptopów zadebiutowały na początku roku, ale ich premiera była wielką niewiadomą. Na samym początku pojawiły się słabsze modele - Intel Arc A350M i A370M, które lekko mówiąc nie imponowały wydajnością.

Tym razem w sieci pojawiły się testy wydajniejszego modelu Intel Arc A730M.

Testy karty graficznej Intel Arc A730M

Intel Arc A730M to prawie najwydajniejszy przedstawiciel generacji Alchemist – karta bazuje na rdzeniu Intel ACM-G10 z 24 blokami Xe (3072 procesory strumieniowe) i dysponuje 12 GB pamięci GDDR6 192-bit. Układ może pracować w konfiguracji z limitem mocy 80 – 120 W.

Model Intel Arc A350M Intel Arc A370M Intel Arc A550M Intel Arc A730M Intel Arc A770M Układ graficzny Intel ACM-G11 Intel ACM-G11 Intel ACM-G10 Intel ACM-G10 Intel ACM-G10 Bloki Xe 6 8 16 24 32 Jednostki ALU 768 1024 2048 3072 4096 Jednostki TMU 48 64 128 192 256 Jednostki ROP 16 16 64 96 128 Jednostki RT 6 8 16 24 32 Jednostki XMX 96 128 256 384 512 Taktowanie GPU (bazowe) 1150 MHz 1550 MHz 900 MHz 1100 MHz 1650 MHz Pamięć VRAM 4 GB GDDR6 64-bit 4 GB GDDR6 64-bit 8 GB GDDR6 128-bit 12 GB GDDR6 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 112 GB/s 112 GB/s 256 GB/s 384 GB/s 512 GB/s TDP 25-35 W 35-50 W 60-80 W 80-120 W 120-150 W

Chińska firma Machenike (możecie ją kojarzyć z recenzji laptopa Machenike T58) pochwaliła się pierwszymi testami laptopa DAWN 16, który został wyposażony w procesor Intel Core i7-12700H i kartę graficzną Intel Arc A730M (nie ujawniono o jakim limicie mocy).

Według producenta, laptop osiąga 10 002 punkty w benchmarku 3DMark Time Spy i 23 090 punktów w benchmarku 3DMark Fire Strike. Wyniki wypadają podobnie do mocniejszych wersji GeForce RTX 3070 (z limitem mocy ustawionym powyżej 100 W) lub słabszych wersji GeForce RTX 3080 (z limitem mocy poniżej 100 W).

Dobre osiągi potwierdzają też pierwsze niezależne testy. Jeden z użytkowników serwisu Weibo opublikował zrzut ekranu z wynikami wydajności tego samego laptopa w teście 3DMark Time Spy.

Konfiguracja uzyskuje 10 138 punktów ogólnych, a wynik GPU Score wyniósł 10 107 punktów. Podobne osiągi układu graficznego oferują mocniejsze wersje GeForce RTX 3070 lub słabsze GeForce RTX 3080.

Wygląda więc na to, że nowa karta Intela rzeczywiście może powalczyć z mocniejszymi modelami Nvidii. Dokładniej będzie można to zweryfikować po premierze laptopów i rzeczywistych testach w grach. Póki co jednak o laptopach z Arc A730M w Europie ani widu, ani słychu…

Źródło: JD, Weibo