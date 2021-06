Firma MSI wprowadziła do oferty dwie nowe płyty główne AMD X570 – to modele z serii X570S, które sprawdzą się przy budowie wydajnego i nowoczesnego komputera, a przy tym wyróżniają się całkowicie bezgłośnym chłodzeniem.

MSI X570S Tomahawk MAX WIFI i Torpedo MAX – co nowego w płytach głównych X570S

Mowa o modelach MSI X570S Tomahawk MAX WIFI i MSI X570S Torpedo MAX, które współpracują z procesorami AMD Ryzen pod gniazdo AM4 i dwukanałowymi zestawami pamięci DDR4. Płyty oferują pełne wsparcie dla PCI-Express 4.0 (dla gniazd obsługiwanych przez procesor i chipset).

Główna zmiana dotyczy chłodzenia. W odróżnieniu od zwykłych modeli X570, gdzie mieliśmy do czynienia z chipsetem chłodzonym przy użyciu małego wentylatorka, w modelach X570S zastosowano sam radiator – takie rozwiązanie cechuje się całkowicie bezgłośną pracą, więc nie będzie sprawiać problemów nawet największym maniakom ciszy.

Płyty bazują na tym samym projekcie płytki drukowanej, więc oferują podobną funkcjonalność. Czym się różnią?

MSI MAG X570S Tomahawk MAX WIFI

MSI MAG X570S Tomahawk MAX WIFI to następca zwykłego modelu MSI X570 Tomahawk WIFI. Uwagę zwraca ciekawa stylistyka, która ma przyciągnąć uwagę graczy i entuzjastów.

Producent przewidział mocną sekcję zasilania z rozbudowanym chłodzeniem, a także kilka gniazdek do podłączenia chłodzenia (powietrznego lub wodnego). Do dyspozycji oddano po dwa złącza PCI-Express x16 (x16/x4) i PCI-Express x1, a także dwa gniada M.2 (obydwa z radiatorem M.2 Shield Frozr, który odpowiada za chłodzenie dysku SSD.

Głównym atutem modelu MSI X570S Tomahawk MAX WIFI jest szybka łączność – producent przewidział kartę sieciową 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6E. Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. dwa porty USB 2.0, dwa porty USB 3.0, cztery USB 3.1 10 Gb/s oraz układ dźwiękowy Raltek ALC4080.

MSI MAG X570S Torpedo MAX

MSI MAG X570S Torpedo MAX to właściwie uboższa wersja MSI X570S Tomahawk MAX WIFI. Tym razem płyta została utrzymana w czarno-niebieskiej kolorystyce – taki design też powinien znaleźć swoich zwolenników.

Zestaw złączy jest bardzo zbliżony – na pokładzie znajdziemy cztery banki pamięci DDR4 DIMM, po dwa sloty PCI-Epress x16 (x16/x4) i PCI-Express x1, a także dwa gniazda M.2 (w tym przypadku jednak tylko jedno wyposażono w radiator).

Zmienił się też zestaw portów. Producent zrezygnował z bezprzewodowej łączności Wi-Fi, ale za to udostępnił drugą kartę sieciową (GbE LAN). Za dźwięk odpowiada 8-kanałowy kodek Realtek ALC4080.

MSI X570S – kogo zainteresują nowe płyty główne?

Platforma AMD X570 nadaje się do budowy wydajnych komputerów do gier, ale też mocnych stacji roboczych. Nowe modele dodatkowo wyróżniają się całkowicie bezgłośną pracą, co dla niektórych może być sporym atutem.

Na ten moment jeszcze nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie płyty trafią do sprzedaży. Spodziewamy się, że będą to modele ze średniego segmentu – nie powinny kosztować więcej niż 1000 złotych. Wcześniej pisaliśmy o podobnych modelach Gigabyte.

Źródło: MSI