Battlefield 6 i kolejne nowości. Wyczekiwany tryb battle royale i mapa za darmo

Długo wyczekiwany tryb wreszcie pojawi się w świecie gry Battlefield 6. Electronic Arts na 28 października zapowiedział start REDSEC, czyli specjalnej rozgrywki battle royale. Nowość ma być bezpłatna, a jak wiadomo za darmo to najlepsza cena.

Battlefield 6 to strzelanka pierwszoosobowa stworzona przez Battlefield Studios, którą wydał Electronic Arts. To już osiemnasta odsłona serii Battlefield. Jeszcze przed premierą gra szybko zdobyła pierwsze miejsce na liście bestsellerów Steam, a po premierze bije rekordy sprzedaży - tytuł przekroczył 7 mln sprzedanych kopii, a przychody sięgnęły ok. 350 mln dolarów. O pierwszych wrażeniach z gry pisał nasz redakcyjny kolega - Norbert Garbarek przyznał, że grając w Battelfielda 6 żałuje, że doba ma tylko 24 godziny. Teraz twórcy postanowili uruchomić zapowiadane wcześniej nowości.

Co nowego w świecie Battlefield 6?

Electronic Arts zapowiedział start nowego trybu REDSEC w Battlefield 6 na dziś, 28 października. Premiera nowego trybu battle royale zbiega się z początkiem Sezonu 1, który przynosi graczom nową mapę i dodatkowe warianty rozgrywki. Premierze towarzyszyć będzie oficjalny zwiastun, który zobaczymy we wtorek o godzinie 16.00 czasu polskiego.

Czym jest REDSEC? To skrót od nazwy trybu "Redacted Sector" i ma wnieść świeżość do formuły battle royale, czyli formuły, w którym wielu graczy rywalizuje ze sobą na dużej mapie, a celem jest przetrwać jak najdłużej, eliminując innych uczestników. Nowy tryb będzie dostępny bez opłat. EA zapowiada jednoczesną dostępność na PC (Steam, EA App, Epic Games Store) oraz konsolach Xbox Series X|S i PlayStation 5. Jak informuje portal IT Hardware, na ten moment nie ma potwierdzenia, czy do trybu REDSEC potrzeba podstawowej wersji Battlefield 6, czy zadziała on jako samodzielna pozycja free-to-play.

Nowa mapa: Pola Blackwell

"28 października tryb wojny totalnej zawita do Południowej Kalifornii. Sezon 1 ukaże się w trzech fazach – każda z nich przyniesie tematyczny sprzęt, gadżety, nowe mapy i bronie. Pojawi się również Punkt uderzenia – nowy, intensywny tryb eliminacji oparty na rundach" - zapowiada studio na swojej stronie.

Zapowiadany Sezon 1. zostanie wydany w trzech fazach: Niezależne operacje (28 października), Kalifornijski opór (18 listopada) i Zimowa ofensywa (9 grudnia), z których każda napakowana jest tematycznym, utajnionym sprzętem wojskowym, najnowocześniejszymi gadżetami, nowymi mapami oraz bronią o bezprecedensowej sile. 28 października w ramach fazy "Niezależne operacje" gracze dostaną: nową mapę – Pola Blackwell oraz nowy tryb – Punkt uderzenia.

100 graczy podzielonych na 25 czteroosobowych drużyn

Z przecieków, do których dotarli gracze wynika, że w rozgrywce REDSEC weźmie udział 100 graczy podzielonych na 25 czteroosobowych drużyn. Każda postać ma wybieraną klasę z unikalnymi umiejętnościami i ekwipunkiem. Tryb ma szeroko wykorzystywać znaki rozpoznawcze serii: destrukcyjne otoczenie oraz pojazdy transportowe i opancerzone. Mapa będzie duża i dynamiczna, a pole gry ma się stopniowo kurczyć w śmiercionośny "pierścień" eliminujący graczy niemal natychmiast po przekroczeniu granicy.

"Widzimy ogromny potencjał w połączeniu filarów Battlefielda – współpracy drużynowej opartej na klasach, taktycznego niszczenia otoczenia i walki pojazdów – z formułą battle royale. REDSEC to nasze spojrzenie na ten gatunek, pełne adrenaliny i napięcia" - przekazał zespół deweloperów Battlefield Studios.

Twórcy podkreślają, że REDSEC nie ma być kopią innych tytułów battle royale, lecz rozwinięciem znanej mechaniki serii o elementy przetrwania. Debiut trybu zbiega się ze startem sezonowych nowości, co może zachęcić graczy do powrotu i testów w dniu premiery.

Źródło: Electronic Arts, ithardware.pl