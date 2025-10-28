Honor 400 Smart 5G już w Polsce. Duża bateria i dobry procesor

Ogromna bateria i niezły procesor w budżetowym telefonie. Honor 400 Smart to smartfon, który może działać bez ładowania nawet przez 4 dni. Nie obyło się jednak bez kompromisów.

W ostatnim czasie myśląc o chińskiej marce Honor w głowie mieliśmy przede wszytkim premierę flagowego Magic8 Pro. Na jego debiut w naszym kraju musimy jednak poczekać. Teraz na polski rynek trafia za to przystępny cenowo model. Co oferuje Honor 400 Smart? Sprawdźmy jego najważniejsze funkcje.

Duży ekran i odporna obudowa

Nowy Honor ma 6,8-calowy ekran TFT LCD z odświeżaniem 120 Hz, zapewniającym płynne przewijanie. Niestety, rozdzielczość HD+ i jasność 700 nitów to dziś wartości raczej dość słabe. Obudowa została jednak uszczelniona w standardzie IP65, więc urządzenie nie boi się kurzu i zachlapań. Konstrukcja jest plastikowa, natomiast całkiem smukła (8,4 mm), jeśli weźmiemy pod uwagę pojemność baterii.

Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm), wspierany przez 4, 6 lub 8 GB RAM (z opcją rozszerzenia przez wirtualną pamięć) i 128 GB lub 256 GB pamięci (bez obsługi kart microSD). To konfiguracja, która bez problemu radzi sobie z codziennymi zadaniami, multimediami czy mniej wymagającymi grami. System Android 15 z nakładką MagicOS 9.0 działa sprawnie i oferuje przyjazny interfejs, a producent obiecuje pięć lat aktualizacji zabezpieczeń.

Bateria to najmocniejszy element wyposażenia Honor 400 Smart 5G

Największym atutem Honora 400 Smart jest bateria 6500 mAh - jedna z największych w tej klasie cenowej. W połączeniu z energooszczędnym procesorem pozwala na nawet cztery dni pracy na jednym ładowaniu. Obsługuje też szybkie ładowanie 35 W, co pozwala naładować telefon w niecałe dwie godziny.

Z tyłu znalazł się aparat 50 MP z autofocusem PDAF i czujnik głębi 2 MP, a z przodu - prosty moduł 5 MP do selfie. Zabrakło zatem stabilizacji optycznej lub jakiegokolwiek obiektywu szerokokątnego.

Na pokładzie znajdziemy też głośniki stereo, złącze minijack, NFC do płatności i - co rzadko spotykane w tej cenie - obsługę sieci 5G. Ciekawostką jest fizyczny przycisk do aktywowania funkcji AI, dzięki któremu szybko uruchomimy inteligentne narzędzia systemowe.

Cena i Honor Smart 400 5G w Polsce

Honor 400 Smart 5G (4/128 GB) kosztuje od 750 zł. W podobnej cenie POCO M7 Pro 5G oferuje ekran AMOLED i więcej pamięci RAM, a także aparat z optyczną stabilizacją. Motorola Moto G15 Power również ma lepszy wyświetlacz, ale słabszy procesor, za to kosztuje tylko 599 zł. Honor nadrabia jednak pojemną baterią, dobrym procesorem i solidnym wykonaniem.

W portfolio chińskiej marki również znajdziemy inne ciekawe, niedrogie modele. Przykładem jest Honor 400 Lite, wciąż kosztujący poniżej 1000 złotych.