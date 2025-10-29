OPPO Find X9 już w Polsce. Oto ceny nowych flagowców
Na polskim rynku debiutują właśnie modele OPPO Find X9 oraz Find X9 Pro. Ten pierwszy dostępny jest w promocyjnej cenie.
W Polsce nowe flagowce zostały wycenione na:
- OPPO Find X9 (12/512 GB) - 4599 zł (lub 3999 zł w promocji);
- OPPO Find X9 Pro (16/512 GB) - 5499 zł.
Promocyjna cena obowiązywać będzie do 11 listopada. W tym okresie OPPO dokłada do obu smartfonów także rozszerzoną, 3-letnią gwarancję.
OPPO Find X9 i Find X9 Pro - specyfikacja
Oba telefony mają potrójne aparaty opracowane we współpracy z Hasselbladem, MediaTeka Dimensity 9500, baterie o pojemności ponad 7000 mAh.
|OPPO Find X9
|OPPO Find X9 Pro
|Ekran
|AMOLED 6,59 cala,
2772 x 1272 (450 ppi),
do 120 Hz LTPO
|AMOLED 6,78 cala,
2772 x 1272 (450 ppi),
120 Hz
|Głośniki
|stereo
|stereo
|Czip
|MediaTek Dimensity 9500
|MediaTek Dimensity 9500
|Pamięć RAM
|12 GB,
LPDDR5X
|16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB,
UFS 4.1
|512 GB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,4 cala),
f/1,6,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,5,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0
|50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0
|Aparat tele
|50 Mpix (1/1,95 cala),
teleobiektyw 3x,
peryskopowy,
f/2,6,
optyczna stabilizacja
|200 Mpix (1/1,56 cala),
teleobiektyw 3x,
peryskopowy,
f/2,1,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|32 Mpix,
f/2,4
|50 Mpix,
f/2,0
|Bateria
|7025 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne 10 W
|7500 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne 10 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C,
eSIM
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 3.2 Gen 1,
eSIM
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|156,98 x 73,93 x 7,99 mm
|161,26 x 76,46 x 8,25 mm
|Waga
|203 g
|224 g
|Android
|Android 16,
ColorOS 16
|Android 16,
ColorOS 16
|Odporność
|IP69,
Gorilla Glass 7i (ekran)
|IP69,
Gorilla Glass Victus 2 (ekran)
Smartfony z serii OPPO Find X9 jako pierwsze mają także nową nakładkę ColorOS 16 oraz nowe funkcje AI stworzone z Google’em. Mind Space to specjalna przestrzeń, w której gromadzone są obrazy, teksty i strony internetowe, a związane z nimi operacje można polecić asystentowi Gemini.
Komentarze1