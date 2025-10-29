Smartfony

OPPO Find X9 już w Polsce. Oto ceny nowych flagowców

Na polskim rynku debiutują właśnie modele OPPO Find X9 oraz Find X9 Pro. Ten pierwszy dostępny jest w promocyjnej cenie.

W Polsce nowe flagowce zostały wycenione na:

  • OPPO Find X9 (12/512 GB) - 4599 zł (lub 3999 zł w promocji);
  • OPPO Find X9 Pro (16/512 GB) - 5499 zł.

Promocyjna cena obowiązywać będzie do 11 listopada. W tym okresie OPPO dokłada do obu smartfonów także rozszerzoną, 3-letnią gwarancję. 

OPPO Find X9 i Find X9 Pro - specyfikacja

Oba telefony mają potrójne aparaty opracowane we współpracy z Hasselbladem, MediaTeka Dimensity 9500, baterie o pojemności ponad 7000 mAh. 

OPPO Find X9 i Find X9 Pro

 OPPO Find X9OPPO Find X9 Pro
EkranAMOLED 6,59 cala,
2772 x 1272 (450 ppi),
do 120 Hz LTPO		AMOLED 6,78 cala,
2772 x 1272 (450 ppi),
120 Hz
Głośnikistereostereo
CzipMediaTek Dimensity 9500MediaTek Dimensity 9500
Pamięć RAM12 GB,
LPDDR5X		16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane512 GB,
UFS 4.1		512 GB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,4 cala),
f/1,6,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,5,
optyczna stabilizacja
Aparat UW50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0		50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,0
Aparat tele50 Mpix (1/1,95 cala),
teleobiektyw 3x,
peryskopowy,
f/2,6,
optyczna stabilizacja		200 Mpix (1/1,56 cala),
teleobiektyw 3x,
peryskopowy,
f/2,1,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni32 Mpix,
f/2,4		50 Mpix,
f/2,0
Bateria7025 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne 10 W		7500 mAh,
ładowanie 80 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne 10 W
Łączność5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C,
eSIM		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 3.2 Gen 1,
eSIM
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
Wymiary156,98 x 73,93 x 7,99 mm161,26 x 76,46 x 8,25 mm
Waga203 g224 g
AndroidAndroid 16,
ColorOS 16		Android 16,
ColorOS 16
OdpornośćIP69,
Gorilla Glass 7i (ekran)		IP69,
Gorilla Glass Victus 2 (ekran)

Smartfony z serii OPPO Find X9 jako pierwsze mają także nową nakładkę ColorOS 16 oraz nowe funkcje AI stworzone z Google’em. Mind Space to specjalna przestrzeń, w której gromadzone są obrazy, teksty i strony internetowe, a związane z nimi operacje można polecić asystentowi Gemini.

