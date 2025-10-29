OPPO Find X9 już w Polsce. Oto ceny nowych flagowców

Na polskim rynku debiutują właśnie modele OPPO Find X9 oraz Find X9 Pro. Ten pierwszy dostępny jest w promocyjnej cenie.

W Polsce nowe flagowce zostały wycenione na:

OPPO Find X9 (12/512 GB) - 4599 zł (lub 3999 zł w promocji);

OPPO Find X9 Pro (16/512 GB) - 5499 zł.

Promocyjna cena obowiązywać będzie do 11 listopada. W tym okresie OPPO dokłada do obu smartfonów także rozszerzoną, 3-letnią gwarancję.

OPPO Find X9 i Find X9 Pro - specyfikacja

Oba telefony mają potrójne aparaty opracowane we współpracy z Hasselbladem, MediaTeka Dimensity 9500, baterie o pojemności ponad 7000 mAh.

OPPO Find X9 i Find X9 Pro

OPPO Find X9 OPPO Find X9 Pro Ekran AMOLED 6,59 cala,

2772 x 1272 (450 ppi),

do 120 Hz LTPO AMOLED 6,78 cala,

2772 x 1272 (450 ppi),

120 Hz Głośniki stereo stereo Czip MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 Pamięć RAM 12 GB,

LPDDR5X 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 512 GB,

UFS 4.1 512 GB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,4 cala),

f/1,6,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,28 cala),

f/1,5,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,0 50 Mpix (1/2,76 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,0 Aparat tele 50 Mpix (1/1,95 cala),

teleobiektyw 3x,

peryskopowy,

f/2,6,

optyczna stabilizacja 200 Mpix (1/1,56 cala),

teleobiektyw 3x,

peryskopowy,

f/2,1,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,4 50 Mpix,

f/2,0 Bateria 7025 mAh,

ładowanie 80 W,

bezprzewodowe 50 W,

indukcyjne zwrotne 10 W 7500 mAh,

ładowanie 80 W,

bezprzewodowe 50 W,

indukcyjne zwrotne 10 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C,

eSIM 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

podczerwień,

USB-C 3.2 Gen 1,

eSIM Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 156,98 x 73,93 x 7,99 mm 161,26 x 76,46 x 8,25 mm Waga 203 g 224 g Android Android 16,

ColorOS 16 Android 16,

ColorOS 16 Odporność IP69,

Gorilla Glass 7i (ekran) IP69,

Gorilla Glass Victus 2 (ekran)

Smartfony z serii OPPO Find X9 jako pierwsze mają także nową nakładkę ColorOS 16 oraz nowe funkcje AI stworzone z Google’em. Mind Space to specjalna przestrzeń, w której gromadzone są obrazy, teksty i strony internetowe, a związane z nimi operacje można polecić asystentowi Gemini.