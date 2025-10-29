Nothing ogłosił premierę smartfona Phone (3a) Lite. Nowy model ma zapewniać charakterystyczny design, zoptymalizowane funkcje i płynny system operacyjny w konkurencyjnej cenie.

Za ile konkretnie? Nothing Phone (3a) Lite został wyceniony na 1099 złotych. Za taką kwotę zainteresowani mogą wejść w posiadanie wersji 8 GB RAM + 128 GB pamięci wewnętrznej. Sprzedaż rozpoczyna się na wybranych rynkach już dziś, w środę 29 października, za pośrednictwem oficjalnej strony producenta.

Obudowa przyciągająca wzrok

O tym, czy Nothing Phone (3a) Lite dołączy do grona najlepszych telefonów do 1500 zł można będzie przekonać się dopiero po testach. Premiera pozwala jednak zapoznać się z pełną specyfikacją tej propozycji. Co dokładnie oferuje?

Podobnie jak wcześniejsze modele tego producenta, Nothing Phone (3a) Lite ma przyciągać wzrok oryginalnym, transparentnym designem. Znów nie zabrakło też Glyph Light, czyli systemu pozwalającego na komunikowanie użytkownikowi wybranych informacji za pomocą zestawów diod umieszczonych na "plecach" telefonu. Przykładem są tu konfigurowalne wzory świetlne przypisane do konkretnych połączeń i kontaktów.

Obudowa tego modelu jest wykończona szkłem (za wyjątkiem aluminiowej ramy) i dostępna w dwóch kolorach - klasycznej bieli i eleganckiej czerni. Cechuje się też certyfikatem IP54, który potwierdza odporność na kurz i wodę (zachlapania).

Producent postawił przy tym na 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED, który ma zapewniać szczytową jasność 3000 nitów, rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2392 pikseli) oraz adaptacyjną częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Co we wnętrzu?

Sercem Nothing Phone (3a) Lite został procesor MediaTek Dimensity 7300 Pro stworzony w technologii TSMC 4 nm. Współpracuje on z 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB wirtualnej pamięci RAM). Miejsce na dane można z kolei rozbudować o kartę microSD (obsługiwane są modele do 2 TB).

Smartfon pracuje pod kontrolą Nothing OS 3.5, opartego na Androidzie 15. Producent deklaruje, że otrzyma 3 aktualizacje głównych wersji Androida. Łatkami bezpieczeństwa ma być jednak wspierany przez 6 lat.

Bateria Nothing Phone (3a) ma z kolei pojemność 5000 mAh i wedle obietnic producenta "swobodnie wytrzyma do 2 dni przy mieszanym użytkowaniu". Wspiera ładowanie 33W (50 proc. w około 20 minut), a także ładowanie zwrotne 5W.

Źródło: Nothing