Dostępna w Polsce od lutego aplikacja Samsung Wallet została wreszcie wzbogacona o możliwość dodawania kart płatniczych i obsługę płatności mobilnych Samsung Pay.

Choć użytkownicy smartfonów Galaxy od dawna mogą korzystać z konkurencyjnych płatności Google Pay, koreański producent przekonuje, że usługa Samsung Pay była bardzo przez jego klientów wyczekiwana. Firma ujawniła przy okazji, że w Polsce jej telefony ma 14 mln osób, z czego 0,5 mln korzysta już z aplikacji Samsung Wallet. Ta pozwalała dotychczas na przechowywanie kuponów lojalnościowych, kart pokładowych czy cyfrowych kluczy do samochodu.

Jakie przewagi ma Samsung Pay nad Google Pay?

Według Samsunga, usługa Samsung Pay ma trzy mocne atuty, które wyróżniają ją na tle konkurencyjnych platform.

Po pierwsze - bezpieczeństwo. Cyfrowe odpowiedniki kart płatniczych są przechowywane lokalnie w odizolowanym i chronionym sprzętowo środowisku z wykorzystaniem platformy Knox. Ma się to przekładać na wyjątkowo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Po drugie - wygoda. Aplikacja Samsung Pay jest preinstalowana na nowszych urządzeniach Galaxy i głęboko zintegrowana z interfejsem. Na telefonie dostęp do wirtualnych kart można uzyskać z poziomu ekranu blokady lub pulpitu głównego, po prostu przeciągając palec od dolnej krawędzi wyświetlacza w górę. Z kolei w razie zgubienia lub kradzieży urządzenia dane płatnicze można skasować zdalnie z poziomu Samsung Find.

Po trzecie - prywatność. Samsung chwali się, że historia transakcji jest przechowywana na urządzeniu i zaszyfrowana, więc osoby postronne - włącznie z jego pracownikami - nie mają do niej dostępu.

Samsung Pay w Polsce. Jak skorzystać? Lista banków

Usługa Samsung Pay dostępna jest wyłącznie na smartfonach i zegarkach Samsunga. Jeśli aplikacja Samsung Wallet nie jest preinstalowana, wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub Galaxy Store.

Na start do Samsung Pay można dodać karty Visa i Mastercard wydane przez banki, które - jak wylicza Samsung - odpowiadają za 65 proc. wszystkich transakcji zbliżeniowych w Polsce:

Credit Agricole

mBank

Millennium

Nest Bank

Pekao

PKO BP

Santander

Celem Samsunga jest przekroczenie w Polsce bariery miliona użytkowników w rok. Aby go osiągnąć, firma przygotowała akcję promocyjną z nagrodami. Wystarczy pobrać Samsung Wallet, a następnie wykonać minimum 10 transakcji i zadanie konkursowe, by mieć szansę na wygranie składanego telefonu Galaxy Z Fold 7 lub słuchawek Galaxy Buds FE.

Polska jest 32 krajem na świecie i 12 w Europie, w którym Samsung aktywował swoje płatności. Na pierwszych rynkach usługa Samsung Pay zadebiutowała w 2015 roku.