Karta GeForce RTX 3090 oferuje świetne osiągi, ale wymaga też efektywnego chłodzenia. Firma MSI znalazła na to sposób – producent przygotował model Seahawk z hybrydowym chłodzeniem, które ma zapewnić optymalne temperatury pracy.

Modele MSI SeaHawk to już właściwie tradycja tajwańskiego producenta. Podczas wirtualnej konferencji MSI Premiere 2021: Tech For the Future zaprezentowano nową wersję akceleratora z chipem GeForce RTX 3090.

MSI ma sposób na schłodzenie karty GeForce RTX 3090

Głównym atutem karty ma być hybrydowy system chłodzenia, który został zaprojektowany we współpracy z firmą Asetek – nowa konstrukcja ma zapewniać niższe temperatury, a przy tym cechować się bardzo dobrą kulturą pracy (dzięki technologii ZeroFrozr, w spoczynku i małym obciążeniu cooler działa całkowicie pasywnie).

Na rdzeniu i pamięciach zainstalowano miedziany blok wodny połączony z pompką. Ciepło przekazywane jest wężykami do aluminiowej chłodnicy w rozmiarze 240 mm, na której zamontowano dwa 120-milimetrowe wentylatory Torx Fan 4.0 (nowe modele cechują się jeszcze większym ciśnieniem statycznym, co powinno przełożyć się na lepsze możliwości odprowadzania ciepła.

Na płytce drukowanej zainstalowano też standardowe, powietrzne chłodzenie, które ma za zadanie owiewać sekcję zasilania i pozostałe komponenty karty. Całość schowano pod efektowną obudowę, a na rewersie znalazła się metalowa płytka backplate (element również wspomaga odprowadzanie ciepła).

Warto dodać, że zastosowane chłodzenie nie wymaga żadnej konserwacji (a przynajmniej tak twierdzi producent).

MSI GeForce RTX 3090 w wersji SeaHawk

Nowe chłodzenie znajdzie zastosowanie w modelu MSI GeForce RTX 3090 SeaHawk X 24G. Szczegóły na temat specyfikacji nie zostały ujawnione, ale możemy liczyć na fabrycznie podniesione zegary i dodatkowy potencjał na przetaktowanie (duża w tym zasługa przeprojektowanej płytki drukowanej z mocną sekcją zasilania).

Kiedy model SeaHawk trafi do sprzedaży? Tego nie wiadomo, ale możemy spodziewać się, że będzie to jedna z droższych konstrukcji (i to pomijając zawyżoną cenę sprzętu w sklepach).

Źródło: MSI, TechPowerUp

Zobacz więcej o kartach graficznych: