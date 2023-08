Casio G-Shock przedstawia MTG-B3000D-1A9, czyli zegarek stworzony z hybrydy żywicy i stali. Srebrno-złote urządzenie wyceniono na 5000 złotych.

Nowy czasomierz G-Shock należy do linii MTG, czyli Metal Twisted G-Shock. To kolekcja z kategorii Exclusive obejmującej modele łączące wstrząsoodporną konstrukcję z eleganckim designem. Srebrna powłoka wzbogacona złotymi akcentami pozwala dopasować zegarek do wszystkich – w tym tych bardziej formalnych – stylizacji.

Moduł chroni obudowa wzmocniona włóknem węglowym. Powlekaną jonowo ramkę wykonano ze stali nierdzewnej. Szafirowe, odporne na zarysowania szkiełko o wysokiej przezroczystości ma wewnętrzną powłokę antyrefleksyjną. Pasek czasomierza można łatwo wymienić.

Zegarek wyposażono w baterię zasilaną energią słoneczną TOUGH SOLAR. Technologia Bluetooth Smart wspiera między innymi synchronizację czasu ze smartfonem.

Cena i dostępność MTG-B3000D-1A9

MTG-B3000D-1A9 jest już dostępny na rynku. W Polsce można go znaleźć w salonach i na stronie marki W.KRUK. Zegarek kosztuje tam 5000 złotych.

źródło: materiały prasowe