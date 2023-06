Sportowe zegarki w gorącej cenie, czyli letnia wyprzedaż w Suunto

Akcesoria do telefonów

Suunto to marka doskonale znana entuzjastom aktywności fizycznej. Fiński producent zegarków sportowych zainicjował właśnie letnią akcję wyprzedażową. Wybrane modele zegarków nabyć można w niższych cenach, nawet kilkadziesiąt procent niższych niż zazwyczaj.

Letnie zniżki na wybrane zegarki sportowe

Promocje na zegarki sportowe to akcje stosunkowo rzadkie, a do tego często bardzo interesujące. Tego typu elektronika zdecydowanie nie kojarzy się z niską ceną, stąd wszelkie zniżki są mile widziane. Dodatkowo, jest to segment sprzętu, gdzie rozwój jest stateczny, wpadek niewiele, a urządzenia powoli się starzeją, stąd nawet kilkuletnie modele często są sprzętami wartymi uwagi i dającymi satysfakcję użytkownikom. Zwłaszcza gdy ich cena w końcu spada, a producent ogłasza wietrzenie magazynów.

Na rynku jest już najnowsza propozycja od fińskiego producenta - bardzo udany, outdoorowy zegarek Suunto Vertical - a kolejne premiery czają się po cichu za wakacyjnym rogiem. Nic więc dziwnego, że modele obecne już jakiś czas w katalogu produktowym Suunto można w końcu zakupić w niższej cenie. Według producenta zniżki dochodzą do nawet 40%. Promocja letnia w Suunto objęła między innymi modele: Suunto 9 Peak, Suunto 9 Peak Pro, Suunto 9 Baro oraz skromny, przyjemny w użytkowaniu Suunto 5 Peak, recenzowanyprzez nas jakiś rok temu z okładem.

Jak długo, gdzie i za ile?

Obniżki cen mają obowiązywać całkiem długo, bo aż do 31 lipca. Nowe, niższe ceny na wybrane zegarki widoczne są już u partnerów marki, między innymi w Zegarowni, Komputroniku, Media Expert czy X-kom, a także w oficjalnym sklepie Suunto. Przykładowe oferty promocyjne znajdziecie poniżej:

źródło: materiały prasowe, informacja własna