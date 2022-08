Pierwszy sezon w MultiVersus pierwotnie miał wystartować 9 sierpnia, jednak twórcy przełożyli premierę. Na szczęście okazało się, że tylko o kilka dni. Sezon pierwszy rozpoczyna się właśnie dziś.

Premiera pierwszego sezonu

MultiVersus to bijatyka, w której możemy wcielić się w różne kultowe postaci. Większości z nich nie trzeba nikomu przedstawiać. Mamy więc Aryę Stark, Batmana, Królika Bugsa, Harley Quinn, Kudłatego oraz Toma i Jerry'ego. Niedawno twórcy ogłosili, iż w grze pojawi się również LeBron James. Otwarta beta bijatyki opracowanej przez studio Player First Games gry jest dostępna od 26 lipca tego roku, na pecetach oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Zgodnie z zapowiedziami, już dzisiaj ma wystartować pierwszy sezon rozgrywek w MultiVersus. Wydarzenie rozpocznie się startem przepustki bojowej z nagrodami.

Co pojawi się w MultiVersus?

W grze pojawią się bitwy rankingowe i tryb zręcznościowy. Dodatkowo gracze mogą liczyć na dodatkowe postaci i nowe skórki. W trakcie trwania pierwszego sezonu ma pojawiać się systematycznie nowa zawartość – wraz z jego startem nie otrzymamy od razu pełnego zestawu.

Przedsezonowy karnet bojowy obejmował 15 poziomów postaci, skórek, punktów PD, monet i innych elementów. Pierwszy sezon ma mieć Battle Pass podzielony na 50 poziomów.

Obiecana nowa postać – Morty, pojawi się 23 sierpnia. Z pewnością nie będzie to ostatni bohater, który dołączy do świata gry.

Graliście już w MultiVersus? Dajcie znać w komentarzach!

