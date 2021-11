MultiVersus to gra, w której można będzie spotkać wiele znanych i lubianych postaci. Między innymi z ich powodu powinna spodobać się również młodszym graczom. A może głównie im?

Bijatyka z postaciami z bajek Warner Bros.

Wprawdzie pisząc czy mówiąc bijatyka w pierwszej chwili na myśl przyjść może Mortal Kombat, ale to przecież zdecydowanie szerszy gatunek. Zwłaszcza gdy łączy w sobie również cechy innego typu gier. Player First Games przygotowuje grę MultiVersus, która zostanie wydana przez Warner Bros. Games. I to w tym przypadku bardzo istotne.

MultiVersus przedstawiane jest jako bijatyka, w obsadzie której znajdzie się wiele kultowych postaci z legendarnych wszechświatów Warner Bros. Może i oficjalna notka wydawcy jest nieco podniosła, ale faktycznie przynajmniej części bohaterów nikomu nie trzeba będzie przedstawiać.

Brzmi obiecująco, ale od razu trzeba zaznaczyć dwie istotne kwestie, które nie wszystkim mogą się spodobać. Mowa o grze free-to-play nastawionej na zmagania wieloosobowe. Pierwszy materiał wideo pokazuje też, że oprawa graficzna nie wygląda na priorytet twórców, a zmagania toczone będą w widoku 2,5D.

Kim można będzie walczyć w MultiVersus - roster

Warner Bros. ma pod swoimi skrzydłami wiele znanych światów i trzeba przyznać, że w tym przypadku nie zanosi się na wąski katalog grywalnych bohaterów. Póki co ujawniono kilkunastu.

Na liście znaleźli się między innymi Batman czy Harley Quinn, ale też Królik Bugs, Tom i Jerry oraz Kudłaty, a nawet Arya Stark z Gry o Tron. Prawdopodobnie nowe postacie będą pojawiać się po premierze w ramach aktualizacji i różnego rodzaju sezonowych pakietów.

Kiedy premiera MultiVersus?

Nie podano jeszcze dokładnej daty premiery omawianej gry, co nie jest wielkim zaskoczeniem, w końcu wspomniano o niej pierwszy raz. Nie jest jednak tak, że kompletnie pominięto ten wątek. MultiVersus ma zadebiutować w 2022 roku.

Znana jest za to pełna lista platform docelowych gry. Będzie ona dostępna na wszystkich wiodących sprzętach, czyli PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. W przypadku PC wspomniano o sklepie Steam. Przewidywana jest funkcja cross-play.

Źródło: Warner Bros. Games