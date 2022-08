Lada dzień premiera Way of the Hunter, symulatora myśliwego. Nic dziwnego, że producent oraz wydawca mają sporo informacji do przekazania.

Kolejny zwiastun zaprasza do świata Way of the Hunter

Way of the Hunter to jedna z produkcji, jakie firma THQ Nordic promowała podczas swojego ostatniego pokazu gier - Digital Showcase 2022. Przygotowano krótki zwiastun przypominający o dacie premiery oraz podkreślający atrakcyjną oprawę wizualną. Na graczy czekać mają tutaj nie tylko wspaniałe plenery i dokładnie odwzorowane zwierzęta, ale też różnorodna i bardzo realistyczna broń oraz cykl dobowy ze zmiennymi warunkami pogodowymi.

Produkcja szykowana przez Nine Rocks Games zostanie oddana w ręce graczy już 16 sierpnia. Zabawa będzie możliwa na najmocniejszych platformach sprzętowych, PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series S / Xbox Series X.

Way of the Hunter - zwiastun

Wymagania sprzętowe Way of the Hunter

Nieco wcześniej do sieci trafiły wymagania sprzętowe, na które powinni rzucić okiem zainteresowani tym tytułem posiadacze PC. Niestety nie są one szczególnie precyzyjne, nie ma mowy o ustawieniach czy oczekiwanej liczbie klatek na sekundę. Jest jednak jasna sugestia, że do rozgrywki na maksymalnych detalach potrzeba będzie mocnego sprzętu, Nvidia RTX 2070 Super nie jest pierwszą z brzegu, przystępną cenowo kartą graficzną.

Minimalna konfiguracja sprzętowa

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i3-8100

8 GB RAM

karta graficzna: GeForce GTX 960 / Radeon R9 380

DirectX: wersja 11

15 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: czterorodzeniowy Intel Core i7

16 GB RAM

karta graficzna: Nvidia RTX 2070 Super 8 GB

DirectX: wersja 11

15 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Way of the Hunter - gameplay

No i jeszcze coś na deser. Oprócz zwiastuna w sieci wylądował ostatnio również obszerniejszy materiał z fragmentami rozgrywki. Poza możliwością rzucenia okiem na wybrane lokacje pozwala on także nieco dokładniej przyjrzeć się zwierzynie, a także gadżetom i broniom, jakie można będzie wykorzystać podczas polowań.

Źródło: THQ Nordic