Murderville to nadchodzący amerykański serial telewizyjny z gatunku murder-mystery stworzony dla Netflix. Serial oparty jest na serialu telewizyjnym BBC Three "Murder in Successville". Produkcja składa się z sześciu odcinków. Więcej informacji znajdziecie poniżej!

Kiedy premiera serialu Murderville?

Premiera Murderville zaplanowana jest na 3 lutego 2022 roku. Netflix opublikował pierwszy zwiastun Murderville, nowego serialu komediowo-kryminalnego z Willem Arnettem w roli głównej. Serial jest adaptacją nagrodzonego nagrodą BAFTA serialu BBC 3 Murder in Successville, którego twórcami są Andy Brereton i Avril Spary. Terry Seattle, starszy detektyw wydziału zabójstw, razem z gościnną gwiazdą odcinka dążą do rozwiązania sprawy morderstwa. Haczyk polega na tym, że gwiazdy nie otrzymują scenariusza, co zmusza je do improwizowania. Muszą przejść przez sprawę na swój sposób i ostatecznie na końcu odcinka zgadnąć, kto jest zabójcą.

Prawdziwa improwizacja

W zwiastunie gościnne gwiazdy pracują nad swoimi kryminalnymi rozwiązaniami improwizując, jednak nie zawsze udaje im się dobrze wskazać sprawcę. Goście odcinków, wśród których znajdują się również Conan O'Brien i Marshawn Lynch, przybierają absurdalne przebrania, potykają się o podpowiedzi, a wszystko po to, by samemu odkryć wielkie niespodzianki.

Czy Was też równie mocno ciekawi ten serial, co mnie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Netflix