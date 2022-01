Sony Pictures Entertainment rozwija promocję filmu UNCHARTED. Na YouTube już śmiga nowy materiał filmowy. Ekskluzywna scena walki w samolocie z Tomem Hollandem wygląda naprawdę świetnie, zobaczcie sami.

Klip pełen akcji

Sony Pictures opublikowało nowy ekskluzywny klip do filmu Uncharted, dając fanom bliższe spojrzenie na nowy, pełen akcji film z Tomem Hollandem w roli głównej. Jednym z najbardziej kultowych momentów w serii Uncharted jest sekwencja z samolotem towarowym. Uncharted 3: Oszustwo Drake'a jest pełne epickich scen, a fragment, w którym bohater walczy w powietrzu, tysiące stóp nad ziemią, jest naprawdę imponujący. Widzieliśmy już przebłyski tej sekwencji w zwiastunach, ale Sony zdecydowało się ujawnić pełne dwie i pół minuty tej sceny. Poniżej możecie zobaczyć ten klip. Oczywiście, jeśli chcecie podejść do filmu na świeżo, to możecie go pominąć. Nie zdradzając niczego, jest to imponująca i odpowiednio szalona scena akcji, która powinna wyglądać niesamowicie na dużym ekranie.

Kiedy premiera filmu Uncharted?

Film Uncharted, będący adaptacją popularnej gry wideo na PlayStation stworzonej przez Naughty Dog, został wyreżyserowany przez Rubena Fleischera, a w roli głównej wystąpią Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle. Film śledzi losy poszukiwaczy, którzy przemierzają świat w niebezpiecznej pogoni za największym skarbem, jakiego nigdy nie odnaleziono. Produkcja zadebiutuje w polskich kinach 11 lutego 2022 roku.

Jak Wam się podoba ta scena? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Sony Pictures Entertainment