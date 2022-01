Zeszłoroczne już premiery zapowiadały się naprawdę obiecująco, ale czy tak samo dobrze wypadły po premierowo? Spider-Man: No Way Home zanotował naprawdę świetne zyski, a także pochlebne opinie fanów. Wręcz przeciwnie stało się w przypadku Matrix 4. Więcej informacji poniżej.

Matrix Zmartwychwstania bez sukcesu

The Matrix Resurrections wytwórni Warner Bros przekroczył w ten weekend granicę 100 milionów dolarów w światowym box office, ale nadal boryka się z problemami komercyjnymi. Budżet filmu wynosił 190 milionów dolarów i zarobił znacznie mniej, niż wcześniej zakładano. Ponadto produkcja zebrała sporo mieszanych recenzji. Matrix Zmartwychwstania to ostatni film w kontrowersyjnej strategii wydawniczej WB na rok 2021, w ramach której każdy z filmów ukazywał się dzień po dniu premiery na platformie streamingowej HBO Max, gdzie abonenci mogli oglądać go bez dodatkowych opłat. Prawdopodobnie to jeden z powodów, który miał negatywny wpływ na potencjał kasowy filmu.

Spider-Man: Bez drogi do domu dominuje w box office

Zgoła inaczej wygląda sytuacja Spider-Man: No Way Home. Już kolejny weekend film znacząco dominuje w box office. Sequel Spider-Man’a góruje na listach przebojów już trzeci weekend z rzędu. Podczas świąt No Way Home zarobił ok. 52,7 miliona dolarów, więc jego dorobek zwiększył się już do 609 milionów dolarów. Przedłuża to jego kapitalną passę jako jedynego przeboju kinowego, który osiągnął taką sprzedaż biletów, jakiej oczekiwano od niego w czasach przed pandemią. Aktualnie produkcja zajmuje 10. miejsce wśród najlepiej zarabiających filmów w historii.

Źródło: Collider, Variety