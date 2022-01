Netflix zapowiada styczniową premierę filmu o morderstwach z odrobiną humoru. Wątek idealny dla fanów tejże tematyki. Jakie tajemnice skrywa okolica? O wszystkim przekonamy się wkrótce.

Kiedy premiera filmu Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie?

W nowym zwiastunie Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie – nowym filmie Netflixa – życie Anny (Kristen Bell) nie jest łatwe. W produkcji Bell wciela się w alkoholiczkę, która większość dnia spędza w domu. Pewnego dnia jest świadkiem morderstwa, do którego dochodzi naprzeciwko jej domu, ale czy to wydarzyło się naprawdę, czy też była zbyt pijana, by móc odróżnić rzeczywistość od fikcji? Odpowiedzi te poznamy po premierze 28 stycznia. Zwiastun do obejrzenia poniżej:

Dawka porządnego humoru

Zwiastun zdradza, że satyryczny film będzie pełen tajemniczych tropów, nagłych zwrotów akcji i z nutką strachu. Oczywiście, główna bohaterka decyduje się na samodzielne zbadanie domniemanej zbrodni. Mimo wszystko nie zabraknie miejsca na komedię, z postacią Bell, która ma problemy z alkoholem i panowaniem nad sobą. Trzeba przyznać, że sam film prezentuje się bardzo ciekawie, choć szczerze mówiąc nie wiem, kto wpadł na ten (sami przyznacie) bardzo długi tytuł. Pozostaje czekać na premierę.

A czy Was zaintrygował zwiastun filmu Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Netflix Polska