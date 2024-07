Firma AMD udostępniła testową wersję sterowników graficznych AMD Software: Adrenalin Edition, które wprowadzają obsługę technologii AMD Fluid Motion Frames 2. Nowa funkcja pozwala poprawić płynność animacji w grach.

Współczesne gry komputerowe stają się coraz bardziej realistyczne, oferując zaawansowaną grafikę i realistyczną fizykę. Wraz z tym postępem rosną wymagania sprzętowe, co sprawia, że gracze potrzebują coraz wydajniejszych podzespołów do płynnego działania gier.

Nie trzeba jednak od razu kupować nowej karty graficznej. Jakiś czas temu firma AMD opracowała technologię AMD Fluid Motion Frames (AFMF), która pozwala generować dodatkowe klatki obrazu i poprawić wrażenia z gry. Producent przygotował usprawnioną funkcję - AFMF 2.

AMD Fluid Motion Frames 2

Funkcja AMD Fluid Motion Frames korzysta ze specjalnego algorytmu, który pozwala na generowanie interpolowanych klatek, co przekłada się na dodatkowy wzrost płynności animacji. (W odróżnieniu od AMD FidelityFX Super Resolution) AFMF działa bezpośrednio na warstwie sterownika i działa praktycznie w każdej grze korzystającej z DirectX 11/12.

AMD Fluid Motion Frames 2 wprowadza lepszy algorytm generowania klatek i przy okazji zmniejsza opóźnienia przy ich generowaniu. Można zatem liczyć nie tylko na płynniejszą animację, ale też bardziej responsywną rozgrywkę.

Nowością są także regulowane ustawienia, co pozwala użytkownikom dostosowanie jej działania do własnych preferencji. Do dyspozycji oddano dwa nowe tryby działania - z automatycznym ustawieniami dla mniej doświadczonych graczy oraz z możliwością głębszej konfiguracji dla zaawansowanych użytkowników.

Nowy tryb "Wydajności" zmniejsza obciążenie systemu, pomagając uzyskać więcej klatek na sekundę na większej liczbie urządzeń. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku zintegrowanych kart graficznych i jest dla nich automatycznie włączana w trybie “Auto”.

AMD udostępniło wyniki wewnętrznych testów wydajności, w którym porównuje działanie technologii AMD Fluid Motion Frames i AMD Fluid Motion Frames 2. Różnica w opóźnieniach generowanych klatek może być naprawdę spora (i to nawet na zintegrowanym układzie graficznym).

Technologia AFMF 2 jest obsługiwana przez karty graficzne AMD Radeon z serii RX 6000 i RX 7000 oraz zintegrowane układy graficzne w nowszych procesorach AMD Ryzen. Obecnie można ją wypróbować, instalując testową wersję sterownika AMD Software: Adrenalin Edition Preview Driver for AFMF 2.